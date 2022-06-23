Başkentteki hayvan pazarlarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Kurban Bayramı öncesinde Ankara'da kurulan hayvan pazarları, bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenlerle satıcılar arasındaki pazarlıklara sahne oluyor.

Kars, Erzurum, Ağrı, Muş, Ardahan, Erzincan, Çorum, Yozgat, Tokat, Çankırı ve Amasya gibi illerden başkente gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı.

Sincan'daki Çimşit Hayvan Pazarı'nda, alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gelen besici Erol Aras, bu yıl satışlarının iyi olduğunu, çadırındaki kurbanlıklarından geriye 5 hayvanının kaldığını söyledi.

Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle fiyatların geçen yıla göre bir miktar arttığını belirten Aras, büyükbaş kurbanlıkları 23 bin lira ile 45 bin lira arasında sattıklarını ifade etti.

"Kurbanlık alımını son güne bırakmayın"

Aras, kurbanlık alımının son güne bırakılmaması tavsiyesinde bulunarak, "Fiyatlar düşecek diye bir şey yok." dedi.

Kurban alırken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin Aras, "Kurbanın dişinin çıkıp çıkmadığına dikkat edilsin. Dişi çıkmayan hayvan kurban olmaz. Hayvanlarda yara, bere olmayacak. Özellikle gözlerine, ayaklarına, tırnaklarına baksınlar. Müşterilerimiz dikkat etsin." ifadelerini kullandı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde besicilik yapan Süleyman Aslan da 4 gün önce getirdiği 29 kurbanlıktan 10'unu sattığını belirterek, "Geçen yıllara göre pazarda kurulan 200 çadırın sayısı 87'ye düştü. Önce gelen kurbanlığını alır. Kurban Bayramı'na yaklaşık 17 gün daha var. Son güne kurbanlık kalmaz." dedi.

Tokat'tan besici Yasin Kılıç ise 4 gün önce 33 hayvanla Ankara'ya geldiğini geriye 15 hayvanının kaldığını ifade ederek, kurban satışlarından memnun olduklarını dile getirdi.

Kars'ın Çolaklı Köyü'nden bir hafta önce gelen Fevzi Aras da Ankara'ya 9 senedir kurbanlık getirdiğini belirterek, bu sene yaklaşık 800 kilo gelen kurbanlıkların 45 bin liraya kadar satıldığını söyledi.

Fiyatların düşmeyeceğini ifade eden Aras, "Kurbanlık alımlarını son güne bırakmayın." tavsiyesinde bulundu.

Kurbanlık almaya annesi Akkız Şener ile gelen Kadir Şener de geçen yıla göre fiyatların bir miktar yüksek olduğunu söyledi.

Akkız Şener, bazı satıcıların kurbanlıkları uygun fiyatla verdiklerini ifade ederek, "Komşumuz ile keseceğiz. Uygun verenlerin birinden alacağız." dedi.