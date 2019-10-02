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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

16 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası'nın grup müsabakaları tamamlandı.

Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası'nın grup müsabakaları tamamlandı.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele ettiği ve 7 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek organizasyonun üçüncü gününde 8 müsabaka oynandı.

Yenikent Şehit Anıl Gül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

1881 Düzce Belediyespor- Akhisar Belediyespor: 72-74

Final Gençlik- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78-86

B Grubu:

Samsunspor- Lokman Hekim Fethiye Belediye: 69-86

Mamak Belediyesi- Konyaspor: 72-73

C Grubu:

Manisa Büyükşehir Belediye- Petkim Spor: 53-86

Bornova Belediyespor-Anadolu Basket: 98-49

D Grubu:

Bandırma Kırmızı- Gemlik Basket: 81-76

Merkezefendi Belediyesi- Yalova Spor: 90-75

Çeyrek finalistler belli oldu

Gruplarda yapılan son maçların ardından ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükseldi.

A Grubu'nda Akhisar Belediyespor ile Final Gençlik, B Grubu'nda Mamak Belediyesi ile Konyaspor, C Grubu'nda Petkim Spor ile Manisa Büyükşehir Belediye, D Grubu'nda ise Merkezefendi Belediyesi ile Bandırma Kırmızı çeyrek finale adını yazdırdı.

4 Ekim Cuma günü Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak çeyrek finalde eşleşmeler ise şu şekilde:

Akhisar Belediyespor-Konyaspor

Petkim Spor-Bandırma Kırmızı

Mamak Belediyesi-Final Gençlik

Merkezefendi Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediye

Akhisar Belediyespor, Eskişehir, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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