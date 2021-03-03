Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, ara verilmeden 28. hafta maçlarıyla devam edecek.

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