FETÖ'cüler Başsavcıyı hedef aldı: Sosyal medyadan 'iftira' kampanyasına soruşturma - Son Dakika

FETÖ'cüler Başsavcıyı hedef aldı: Sosyal medyadan 'iftira' kampanyasına soruşturma

12.12.2020 15:03
FETÖ'cüler Başsavcıyı hedef aldı: Sosyal medyadan 'iftira' kampanyasına soruşturma, System.String[]

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin'i sosyal medyadan hedef alarak 'iftira' kampanyası başlatan kaçak FETÖ üyesi bir kadın ile paylaşımlara destek veren bazı kişiler hakkında hukuki soruşturma başlatılırken söz konusu olayın da gerçeklik payının olmadığı kaydedildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin'i sosyal medyadan hedef alarak 'iftira' kampanyası başlatan kaçak FETÖ üyesi bir kadın ile paylaşımlara destek veren bazı kişiler hakkında hukuki soruşturma başlatılırken söz konusu olayın da gerçeklik payının olmadığı kaydedildi.

Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin'in 2016 yılında Samsun'un Bafra Cumhuriyet Başsavcısı iken yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bir kadına sözlü taciz ettiği öne sürüldü. Söz konusu paylaşımların ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Başsavcı İbrahim Keskin imzasıyla bir basın açıklaması yapıldı. İddiaların gerçek dışı olduğu ve gerekli kişiler hakkında hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

"İŞLEMİN TÜM AŞAMALARINDA KENDİ AVUKATI HAZIR BULUNMUŞTUR"

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişimi zamanında, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparak, Bafra'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları tarafımdan yürütülmüştür. Sosyal paylaşım sitelerine konu olan N.K. hakkında, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının, 2016/4134 soruşturma sayılı dosyası üzerinden, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan soruşturma yapılmıştır. UYAP kayıtlarından tespit edildiği üzere şüphelinin, 2 Aralık 2016 günü, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 14.26 ile 15.19 saatleri arasında ifadesi alınmıştır. Savunma alma işleminin tüm aşamalarında, şüphelinin yanında Samsun Barosuna kayıtlı kendi avukatı da hazır bulunmuştur. Şüpheli savunması, Bafra Adliyesinde görevli bir kadın zabıt katibi ile birlikte zapta geçirilmiştir. Şüpheli ifade alınma işlemleri sırasında ayakta değil oturarak savunmasını yapmıştır. Şüpheli hakkında, dosya kapsamında örgüt içerisinde önemli bir göreve sahip olduğuna ilişkin deliller bulunması ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istememesi üzerine, şüpheli tutuklamaya sevk edilmiş olup Bafra Sulh Ceza Hakimliğinin, 27 Aralık 2016 gün ve 2016/450 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Şüpheli gözaltında kalmamıştır. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı olarak şüpheli hakkında, evrakta sahtecilik suçundan ayrıca soruşturma yürütülmemiştir" denildi.

"ŞÜPHELİ CEZASI KESİNLEŞMEDEN YURT DIŞINA KAÇAK YOLLARDAN FİRAR ETMİŞTİR"

Şüphelinin soruşturma ve yargılamasının tutuksuz yürütüldüğünün bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin savunması ve diğer deliller kapsamında, hamile olduğunun anlaşılması ve eşinin de örgüt üyeliği suçundan tutuklu bulunması gözetilerek, 28 Aralık 2016 tarihinde, bizzat tarafımdan tahliyesi ile adli kontrol altına alınması talep edilmiş ve mahkemece bu doğrultuda karar verilmiştir. Şüpheli hakkındaki soruşturma ve yargılama tutuksuz yürütülmüştür. Şüphelinin daha sonra Bylock kullanıcısı olduğunun ve kendi adına açılan Bank Asya hesabında, eşi tarafından örgüt talimatı ile hesap artırımı yapıldığının ayrıca tespit edilmesi üzerine Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde şüpheli N.K. hakkında 6 yıl, 13 ay, 1 gün hapis cezası verilmiştir. Şüphelinin almış olduğu ceza kesinleşmeden yurt dışına kaçak yollardan firar ettiği anlaşılmıştır. Şüphelinin eşi F.K. hakkında, FETÖ/PDY üyeliği suçundan tarafımdan ayrıca soruşturma yürütülmüştür. F.K. yapılan yargılama neticesinde 8 yıl, 1 ay, 6 gün hapis cezası almıştır. F.K. halen hükmen tutuklu bulunmaktadır."

"TAMAMEN YALAN VE İFTİRA İÇEREN AHLAKSIZ PAYLAŞIMLAR"

İddia edilen olayın gerçeklik payının olmadığı belirtilerek, "FETÖ/PDY terör örgütü tarafından, Türkiye'de yapılan FETÖ/PDY soruşturma ve yargılamalarını itibarsızlaştırmak için organize bir şekilde yapıldığı anlaşılan, bugüne kadar hiçbir yasal zeminde, yazılı görsel medyada belirtilmeyen, ifade alma işleminden 4 yıl sonra, tarafımdan söylendiği iddia olunan, gerçekle ilgisi bulunmayan, tamamen yalan ve iftira içeren ahlaksız paylaşımlar nedeniyle ilgililer hakkında şikayette bulunulmuş olup, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. FETÖ/PDY terör örgütünün şahsımı hedef alarak yaptığı bu algı operasyonu, hain örgüte karşı mücadelemizdeki kararlılığımıza engel olamayacaktır. Cezai ve hukuki süreçte, olayın sonuna kadar takipçisi olunacaktır" ifadesini kullandı.

-İHA-

FETÖ'cüler Başsavcıyı hedef aldı: Sosyal medyadan 'iftira' kampanyasına soruşturma
FETÖ'cüler Başsavcıyı hedef aldı: Sosyal medyadan 'iftira' kampanyasına soruşturma

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Kırıkkale, Keskin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ'cüler Başsavcıyı hedef aldı: Sosyal medyadan 'iftira' kampanyasına soruşturma - Son Dakika


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