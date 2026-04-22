Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başsavcılık İsa Aras Mersinli'nin annesinin tutuklanma sebebini açıkladı

22.04.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği silahlı saldırı ile 1’i öğretmen 9 kişiyi öldürüp, 21 kişiyi de yaralayan İsa Aras Mersinli’nin annesi Peyman Pınar Mersinli’nin tutuklanmasıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada annenin, İsa Aras Mersinli’nin çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve önerileri dikkate almaması nedeniyle tutuklandığı ifade edildi.

Kahramanmaraş’ta okula düzenlediği silahlı saldırıyla 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin (14) annesi Peyman Pınar Mersinli, Elazığ’da tutuklanarak cezaevine konuldu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı annenin neden tutuklandığını açıkladı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

İsa Aras Mersinli’nin 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’na babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1’i öğretmen 9 kişiyi öldürmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba polis başmüfettişi Uğur Mersinli 16 Nisan’da tutuklanırken, anne Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Peyman Pınar Mersinli ise serbest bırakıldı.

EŞİNİ ZİYARETTEN DÖNERKEN YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre soruşturma kapsamında bugün Peyman Pınar Mersinli hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Mersinli, Elazığ’da tutuklu eşi Uğur Mersinli’yi cezaevinde ziyaretten dönerken polis tarafından gözaltına alındı. 

TUTUKLANDI

Elazığ Adliyesi’ne sevk edilen Pınar Peyman Mersinli, SEGBİS ile Kahramanmaraş Adliyesi’ne bağlandığı mahkemece ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

ANNE MERSİNLİ, DOKTOR ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALMAMIŞ

Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği silahlı saldırı ile 1’i öğretmen 9 kişiyi öldürüp, 21 kişiyi de yaralayan İsa Aras Mersinli’nin annesi Peyman Pınar Mersinli’nin tutuklanmasıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırganın olaydan önce farklı tarihlerde götürüldüğü polikliniklerinde çocuk psikiyatrilerinin tedaviye ihtiyaç duyduğuna dair teşhis ve önerilerinin anne tarafından dikkate alınmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Olayın faili İsa Aras Mersinli’nin, dosyaya yansıyan sağlık sorunlarının tespitine yönelik tüm bilgi ve belgeler ilgili sağlık kuruluşlardan temin edilmiştir. Bu evrakların yapılan incelenmesi neticesinde, resmi ve özel iki farklı kurumda görevli iki psikoloğun olay tarihinden önceki tarihlerde İsa Aras Mersinli’nin çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunmalarına rağmen anne P.P.M.’nin doktor önerilerini dikkate almayarak söz konusu tıbbi desteğe yönelik psikiyatri polikliniklerine müracaatta bulunmadığı ve bu şekilde failin ölüm ve yaralama eylemlerini gerçekleştirmesine sebebiyet verdiği değerlendirilen psikolojik rahatsızlıklarının tedavisindeki sorumluluklarında ihmal gösterdiği tespit olunmuştur. Bu doğrultuda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca, şüpheli P.P.M.’nin somut olaydaki ihmali eylemi ve bu ihmal neticesi oluşan neticenin vahameti hususları dikkate alınarak tutuklaması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevki yapılmıştır. Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce yapılan sorgu neticesi P.P.M.’nin tutuklanmasına karar verilerek şüphelinin ceza infaz kurumlarına teslimi sağlanmıştır.”

Kahramanmaraş, Güncel, Gündem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 09:46:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Başsavcılık İsa Aras Mersinli'nin annesinin tutuklanma sebebini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.