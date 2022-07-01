AFAD 7 ilin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

AFAD 7 ilin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini duyurdu

01.07.2022 16:45
AFAD 7 ilin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığı 7 şehrin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini yazılı açıklama ile duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de sel- su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığı 7 şehrin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini yazılı açıklama ile duyurdu.

AFAD, Batı Karadeniz'de 26-29 Haziran tarihleri arasında etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının ardından Bartın, Bolu Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini yazılı açıklama ile duyurdu.

AFAD, tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Batı Karadeniz'de 26-29 Haziran 2022 tarihleri arasındaki aşırı yağışlara bağlı olarak, sel-su baskını, heyelan ve kay düşmesi afetleri meydana gelmiştir.

Afetler sonucunda 2 vatandaşımız sel sularına kapılarak kaybolmuş, hayvan kayıpları yaşanmış, konut işyeri ve tarım alanları hasar görmüş ayrıca altyapı sistemleri etkilenmiştir.

Bu kapsamda, Bartın, Bolu Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinde meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgeler, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edilmiştir.

Sakarya ilinde yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelere gerekli destek verilmeye devam edilecektir."

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

YORUMLAR
500
MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD 7 ilin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edildiğini duyurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 18:30:03. #1.12#
SON DAKİKA: AFAD 7 ilin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement