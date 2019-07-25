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Batı Karadeniz Ziraat Odaları fındık için Kocaali'de toplandı

27 dakika önce

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, "Fındıkta özellikle ilk dönemlerde, ürün üreticinin elindeyken oluşan fiyat çok önemlidir.

Batı Karadeniz Ziraat Odaları fındık için Kocaali'de toplandı, System.String[]
Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, "Fındıkta özellikle ilk dönemlerde, ürün üreticinin elindeyken oluşan fiyat çok önemlidir. Tek derdimiz üreticimizin emeğinin karşılığını almasıdır." dedi.
Batı Karadeniz'deki ziraat odalarının başkanları, yöneticileri ve çiftçilerin katılımıyla Sakarya'nın Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde üreticiye ait bir fındık bahçesinde basın toplantısı düzenlendi.
Burada konuşan Bayraktar, Karadeniz Bölgesi ve ülke ekonomisi açısından vazgeçilmez bir ürün olan fındıkta, Türkiye'nin en önemli üretici ve ihracatçı konumunda bulunduğunu belirtti.
Türkiye'nin dünya fındık talebinin yüzde 87'sini karşıladığını aktaran Bayraktar, "Bu kadar önemli bir üründe, yeri doldurulamaz bir konumda bulunmamızı kim sağlıyor diye baktığımızda, Karadeniz bölgemizdeki 400 bin fındık üreticisi aileyi görürüz. Bu 400 bin fındık üreticisi aile, 700 bin hektar alanda fındık üretmekte, ülkemize her yıl ortalama 2 milyar dolar döviz kazandırmaktadır." diye konuştu.
Bayraktar, Karadeniz Bölgesi'nde hayatın fındık üzerine kurulduğunu, buna rağmen fındık üreticisinin zor durumda olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Yeterince gelir elde edememekte, elde ettiğini de yaptığı masraflara harcamaktadır. Kalan tutar da borçlarını kapatmaya yetmemektedir. Fındıkta özellikle ilk dönemlerde, ürün üreticinin elindeyken oluşan fiyat çok önemlidir. Tek derdimiz üreticimizin emeğinin karşılığını almasıdır. Hedefimiz, üreticimizin fındığı değerinden sattığı bir fındık piyasasının oluşmasıdır. Fındıktaki sorunlar çözülsün istiyoruz. Üreticimiz, tüccarımız, sanayicimiz, ihracatçımız, esnafımız, herkes kazansın ancak birileri kazanırken, üreticilerimiz sömürülmesin diyoruz."
Batı Karadeniz, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:56 Kaynak: AA
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