Batı kolektörü hızla ilerliyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Yeşilyurt İlçesi Batı kolektörü ve kanalizasyon hattı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

KARATAŞ: 6 BİN METRELİK KISMI TAMAMLANDI

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydederek, "Malatya'mız için son derece stratejik olan Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı çalışmalarımızı incelemek için buradayız. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 6 bin metrelik hat inşa ettik. Hat yerleşim alanının altından geçtiği için ekip arkadaşlarımız zorlu çalışmalar sergilemek zorundalar.Bu sebeple 3-4 ekip ayrı ayrı çalışıyor. Çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede batı bölgemizin kanalizasyonlarını baraja aktarılmasını önleyerek arıtma tesisimizde arıtacağız. Zeminin sert olması nedeniyle yoğun bir çalışma gerektiriyor. Çalışma yaptığımız bölgede Kuzey Çevreyoluyla da çakışmalar oluyor.Onlarla yaptığımız istişareler sonucu paralel çalışıyoruz. Çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çalışmalarımızın Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.