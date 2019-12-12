Batı Trakya Türk azınlığından Yunanistan'ın AİHM kararlarına uymamasına tepki - Son Dakika

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ülkedeki azınlıklarla ilgili kararlarına uymadığını belirterek, "Yunanistan AİHM kararlarına tam olarak uymakla yükümlü." dedi.

Şerif, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, AİHM'in Yunanistan'ın Makedon azınlığıyla ilgili "örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiği" yönündeki kararını AA muhabirine değerlendirdi.

AİHM kararlarının "durum tespiti" ile ilgili olduğunu ve herhangi bir yaptırım zorunluluğu getirmediğini aktaran Şerif, "Ancak ortada uluslararası bir mahkeme kararı varsa, buna uymak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kimi devletlerin bu kararları kendilerine göre yorumladığını ve istedikleri şekilde hareket ettiğini ifade eden Şerif, şöyle devam etti:

"Devletler, mahkeme tarafından tespit edilen ihlallerin varsa maddi tazminat yönünü karşılıyor ancak kararlara yine uyulmuyor. Ülkemiz Yunanistan AİHM'in gerek bizim müftülük sorunuyla ve gerekse Türk dernekleriyle ilgili kararlarına uymuyor. Devletlerin kendi iç hukuku ve bunun gibi bahaneler öne sürülüyor. Ülkemiz Yunanistan'ın AİHM'in tüm kararlarına gerek insan hakları açısından manevi olarak ve gerekse tazminat konusunda tam olarak uymasını bekliyoruz."

"İtirazlarımız yeterli olmadı"

Değişim Hareketi (KİNAL) Rodop Milletvekili Avukat İlhan Ahmet de "Yunanistan Parlamentosunda yaklaşık bir yıl önce AİHM kararlarının ülke içerisinde uygulanmasını zorlaştıracak bir kanunun kabul edildiğini" vurgulayarak, Yunanistan'ın bu kanun kapsamında AİHM kararlarına uymadığını ya da kararı savsakladığını anlattı.

Söz konusu kanunun parlamentoda tüm siyasi partilerin oylarıyla kabul edildiğini hatırlatan Ahmet, "Bu yasa Yunan mahkemelerinin AİHM'in kesinleşmiş kararlarını güvenlikle ilgili nedenler öne sürerek, eski kararlarında ısrar etmeleri ve dolayısıyla AİHM kararlarına bir şekilde uymamalarının yolunu açtı. Bu da insan hakları dünyasında büyük şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı. Biz itirazlarımızı ifade ettik ancak yeterli olmadı. Bu kanun ile Yunanistan'ın AİHM kararlarına uymak istemediğini ve ısrarla bunun yollarını aradığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

"Yunanistan'ı AİHM kararlarını uygulamaya çağırıyoruz"

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu'ndan (ABTTF) yapılan açıklamada da Yunanistan'ın AİHM kararlarına rağmen Batı Trakya Türk toplumunun ve Makedon azınlığın örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmeye devam ettiği belirtildi.

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Ülkemiz Yunanistan'ı Batı Trakya Türk toplumu ve Makedon azınlığa ait derneklerle ilgili AİHM kararlarını ivedilikle uygulamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 3-5 Aralık'ta Fransa'nın Strazburg kentinde yaptığı toplantıda, Yunanistan'daki Makedon azınlığa ait "Makedon Medeniyet Evi" ile ilgili AİHM kararının uygulanmasını inceledi. Bakanlar Komitesi, AİHM kararına rağmen Yunan mahkemelerinin derneğin kayıt başvurusunu hala dikkate almadığını not ederek, bahse konu davayı gelecekteki toplantılarından birinde tekrar inceleme kararı aldı.

Batı Trakya Türk toplumuna ait İskeçe Türk Birliği (İTB), Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ile ilgili "Bekir Usta ve diğerleri" grubu davalarına da atıfta bulunulan kararda, "Makedon Medeniyet Evi" ile ilgili davanın örgütlenme özgürlüğünün ihlali ile alakalı olduğuna işaret edilerek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak Yunanistan'ın AİHM'nin verdiği kararları derhal, tam ve etkin olarak uygulamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Yunanistan'da yaşayan Makedonların kurduğu "Makedon Medeniyet Evi"nin kuruluş başvurusu Yunan mahkemeleri tarafından "kamu düzeni" gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

İç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından derneğin başvurduğu AİHM'in 1998 tarihli kararında, Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin örgütlenme özgürlüğüne dair 11. maddesini ihlal ettiğine hükmedilmişti.