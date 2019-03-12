Son Dakika Haberleri: Batıkent Kartal Spor Sezon Açılışını Başkan Yaşar'la Yaptı

Batıkent Kartal Spor Sezon Açılışını Başkan Yaşar'la Yaptı

1 saat önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batıkent Kartal Spor Kulübü'nün sezon açılışına katıldı.

Batıkent Kartal Spor Sezon Açılışını Başkan Yaşar'la Yaptı, System.String[]
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batıkent Kartal Spor Kulübü'nün sezon açılışına katıldı. Kulübün Turgut Özal Mahallesi'ndeki tesislerinde genç sporcular ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Yaşar, "Yenimahalle'miz 10 yılda kültürde, sanatta, sporda Başkent'in örnek ilçesi oldu" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Başarılı bir yılınız olsun. Sizlerin başarısı için uğraşıyoruz. İlçemizde 2 tane futbol stadımız var, birisi Yenimahalle merkezde bir diğeri Batıkent'te. 30'a yakın amatör kulübe de yer tahsis ettik. Ayrıca, Ankara'nın ikinci büyük kapalı spor salonunu Yunus Emre Mahallesi'ne haftaya hep birlikte açacağız. Ülkemiz zor şartlardan geçiyor. Ama biz bu sıkıntıları aşacak bir milletiz. Biz büyük Türk Milletiyiz. Sorunlarımız illaki olacaktır. Bu sorunları aşmanın yolu barış ve sevgiden geçer. Birbirimizin eksiklerini tamamlayacak, farklılarımızı zenginlik sayacağız. Spor, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Spor sayesinde çocuklarımızı sağlıklı yetiştirme imkanı buluruz. Amacımız sorgulayan, düşünen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolundan giden nesliler yetiştirmek. Biz Yenimahalle'de bunun için uğraşıyoruz" dedi.

Yenimahalle'ye göreve geldiği günden itibaren verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini de belirten Yaşar, "10 senedir size hizmet ediyorum. Söz verdiğim her şeyi yaptım. Kimseyi ayırt etmedim. Hiçbir bölgemizi farklı görmedim. İlçenin her köşesine eşit hizmet götürdüm. Eğitim konusunda da büyük emek harcadık. Devlet okullarının fiziki şartlarını tadilatlar yaparak özel okullara eşitledik. 12 kreş açtık. Ücretsiz lise ve üniversiteye hazırlık kurslarımız var. Amacımız iyi bir eğitim, iyi bir gelecek. Sevdam Yenimahalle sevdası. Yenimahalle'yi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Hayalinin, Yenimahalle'ye yakışan bir semt takımı kurmak olduğunu aktaran Kulüp Başkanı Gökhan Ertan, "Yenimahalle hoşgörü, dayanışma, emek ilçesidir. Bu gibi olgulara yakışan öğrenciler yetiştirmek için 2015 yılında kurduğumuz kulübümüz, 27 kupa kazandı. Şampiyonluklar elde ettik. Birçok çocuğumuzun hayatına, hayallerine dokunduk. Bunun mutluluğu her şeyin üzerindedir. Bize bu yolculuğumuzda sonsuz destek veren Belediye Başkanımız Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılışta takım kaptanları minik sporcularla birlikte günün anısına Yaşar'a Beşiktaş forması hediye etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

Ankara, Fethi Yaşar, Kartal, Yenimahalle, Güncel
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