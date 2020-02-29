Batman'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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Batman'a şehit ateşi düştü (2)

31 dakika önce

ŞEHİDİ 5 BİN KİŞİ UĞURLARDISuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur (22), memleketi Batman'ın Sason ilçesinde 5 bin kişinin katılımıyla teröre lanet okunarak, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Batman'a şehit ateşi düştü (2), System.String[]

ŞEHİDİ 5 BİN KİŞİ UĞURLARDI

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur (22), memleketi Batman'ın Sason ilçesinde 5 bin kişinin katılımıyla teröre lanet okunarak, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur için ilk tören Hatay'da yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Rahmi Doğan ve silah arkadaşının katılımıyla yapılan törenin ardından Bağatur'un naaşı memleketi Batman'a gönderildi.

Batman Havalimanı'ndan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helikopterle Sason ilçesine getirilerek son kez baba evinine götürüldü. Buradan helallik alınmasının ardından şehit Bağatur için cenaze namazı kılındı. Büyük Camisi'nde kılınan namaza Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, şehidin babası Mehmet Bağatur, askeri erkan ile yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından İl Müftüsü Turgut Erhan'ın okuduğu duanın ardından şehidin naaşı omuzlara alınarak, Kürtçe ağıtlar yakılıp, teröre lanet sloganları eşliğinde ilçe merkezindeki mezarlığa götürülerek, toprağa verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:30 Kaynak: DHA
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