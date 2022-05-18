Batman'da görev yapan öğretmenler ters laleleri görmek için dağlara çıktı - Son Dakika
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Batman'da görev yapan öğretmenler ters laleleri görmek için dağlara çıktı

18.05.2022 13:47
Batman'da görev yapan öğretmenler ters laleleri görmek için dağlara çıktı

Batman'ın Sasonilçesinin Helkız, Sıngıtur, Meydan, Şartakke, Şıllek, Beleşeve ve değişik dağlarında yetişen endemik ters laleleri görmek için saatlerce süren bir yürüyüşle yüksek dağlara çıkan eğitimciler gördükleri manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi.

Kaşyayla dağlarında bulunan ters laleleri görmek için saatlerce yürüdüklerini belirten Eğitim Bir Sen Kozluk Şube Başkanı Kemal Altuner, "Sason bölgemizde endemik bitkilerden ters lalenin yetiştiği en güzel yerlerden birindeyiz. Her ne kadar gelmesi biraz zor olsa da, gerçekten geldiğimize, yorgunluğumuza değdi. Temiz bir hava, temiz bir doğa, artı bu çiçeklerin manzarası bütün zorluğumuzu götürüyor, muhteşem bir duygu veriyor. Gelebilen, görebilen herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

"HAYATTA GÖRÜLEBİLECEK NADİR YERLERDEN BİRİ"

Ters lalelerin hayatta görülebilecek nadir güzelliklerden biri olduğunu belirten Batman TP Fatma Zehra Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Kadir Barlık, "Ülkemizin en güzel bölgelerinden Sason Kaşyayla dağlarındayız. Kesinlikle gelip görülmesi, gezilmesi gereken, çay içilmesi, oturup dinlenilmesi gereken şahane bir bölgemiz, tavsiye edilir. Hayatınız devam ediyorken, hayatınızda görebileceğiniz nadir yerlerden bir tanesi diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Kozluk Atatürk Ortaokulu Müdürü Sıddık Aktin, "Sason'un bu eşsiz manzarasını görmeyi herkese tavsiye ediyoruz. Ters lalelerin bölgesi, karşısında Mereto dağının heybetli kar manzarası muhteşem bir görüntü oluşturuyor "dedi. Batman'dan gelen Fatih Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Adnan Şen "Müthiş bir manzarayla karşılaştık. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim." Aktivistlerden Erhan Bozkurt, "Buralar turistik açıdan görülmesi gereken yerler, ulaşım zorluğundan dolayı spora önem veren ve dağ sporlarını sevenlerin uğrak yeri oluyor. Doğal havası ve görkemli manzaralarıyla içinizi ferahlatacak bir mekan. Ters laleleri görmek muhteşem bir huzur veriyor" ifadelerini kullandı.

"UZUN SÜREDİR İSMİNİ DUYUYORDUK"

4 yıldır Sason'da görev yaptığını belirten Sason Karşıyaka Kız Pansiyonlu Ortaokulu Müdürü İdris Cihan, "Uzun süredir buranın ismini duyuyorduk. Gelip görme fırsatını bugün bulabildik. Güzel bir doğa yürüyüşünden sonra buraya vardık. Hakkari bölgesi ve Sason bölgesinde bulunan bu ters laleleri görmeye yakınlarda ikamet eden herkesi bekliyoruz."

KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ADIMLAR ATILMALI

Daha öncede Sason'un diğer dağlarında yetişen Ters lale bölgelerini ziyaret ettiklerini belirten Sason-Der (Sason Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği) Başkanı Metin Özmen, Sason'un Helkız, Sıngıtur, Meydan, Şartakke, Şıllek, Beleşeve ve değişik dağlarında yetişen endemik ters lalelerin bu mevsimlerde görülmeye değer olduğunu ve bu bitkilerin korunması ve yaygınlaştırılması için somut adımların atılması gerektiğini ifade etti.

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