Hafızlık yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Hafızlık yarışması düzenlendi

02.06.2022 16:32

Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi İl Müftüsü Nihat Kök'ün konuşması Hafızların Kuran-ı Kerim tilaveti okuması Jüri üyelerinden görünüm Batman'da hafızlık yarışması düzenlendi BATMAN ( AA) - Batman'da 7 ildeki din görevlilerinin katılımıyla hafızlık yarışması gerçekleştirildi.

Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi

İl Müftüsü Nihat Kök'ün konuşması

Hafızların Kuran-ı Kerim tilaveti okuması

Jüri üyelerinden görünüm

Batman'da hafızlık yarışması düzenlendi

BATMAN ( AA) - Batman'da 7 ildeki din görevlilerinin katılımıyla hafızlık yarışması gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü tarafından Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, Elazığ, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin kentlerinde birinci olan hafızlar yer aldı.

İl Müftüsü Nihat Kök, programda yaptığı konuşmada, yıllardır bu tür yarışmaların yapıldığını söyledi.

Hafızların çok kıymetli olduğunu ifade eden Kök, "Yıllardır camilerimizde, mihraplarda ve minberlerde bu hafızlığınız sayesinde insanımıza müminlere rehberlik yapıyorsunuz. İbadetlerde yardımcı oluyorsunuz. Rabbim hizmetlerinizi kabul eylesin." diye konuştu.

Yarışmada, birinci tam altın, ikinci yarım altın, üçüncü çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Programa, Komisyon Başkanı Mushafları İnceleme Kurul Üyesi Hüseyin Küçük, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Tahir Pekim, Batman Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsa Hızıroğlu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Abdurrahman Uraz ve vatandaşlar katıldı.

Hafızlık yarışması düzenlendi
Hafızlık yarışması düzenlendi
Hafızlık yarışması düzenlendi
Hafızlık yarışması düzenlendi

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Kaynak: AA

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