İçişleri Bakanlığınca, Batman'da 795 jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusunun katılımıyla başlatılan "Kapan-4 Mava Operasyonu" devam ediyor.



Yurt içinde terörle mücadeleye yönelik geçen hafta başlatılan Kapan operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda, Batman'da Mava barınma alanında bulunduğu öngörülen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla dün başlatılan ve Diyarbakır Jandarma Bölge ile Batman İl Jandarma Komutanlarının bizzat arazide sevk ve idare ettiği "Kapan-4 Mava Operasyonu"nda, şimdiye kadar teröristlerce kullanılan 13 barınak ve 28 mağara kullanılamaz hale getirildi.



Mağaralarda yapılan aramalarda ele geçirilen toprak altına tuzaklanmış 5 kilogram patlayıcı, çok sayıda gıda, yaşam malzemesi ve tüp imha edildi.



Öte yandan, operasyon kapsamında tespit edilen bir mağarada, örgüt içi infaz olduğu tahmin edilen, alnından vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu.

Örgütün son kalıntıları temizleniyor

Vali Hulusi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede artık örgütün son kalıntılarının temizlendiğini söyledi.



Operasyonun zorlu kış koşullarına rağmen devam ettiğini vurgulayan Vali Şahin, şöyle dedi:



"İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü unsurları tarafından Batman, Gercüş ve Hasankeyf kırsalında Kapan-4 Operasyonu düzenledik. Operasyon Mava diye tabir edilen bölgede. Kuzeyinde Dicle, güneyinde de Karakuş üs bölgesi olan bir arazi parçası. Batı tarafında Mardin, doğu tarafında da Şırnak kırsalı bulunur. Bu bölgede tam bir süpürme harekatı yaptık. Çok sayıda sığınak tespit ettik. Fakat sığınaklar uzun zamandır kullanılmamış. Yani bölgede artık örgütün son kalıntılarını temizliyoruz. Mava, örgütün zamanında çok etkin kullandığı bir bölgeydi. Tamamen temizledik. Yıkıcı, bölücü unsurlardan tamamen temizlemiş haldeyiz."

Vali Şahin, terör örgütüne yönelik operasyonların süreceğini bildirdi.