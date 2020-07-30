Batman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında taziyeler yasaklandı - Son Dakika

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve yürütülecek çalışmaların ele alındığı toplantıda yeni kararlar alındı.

Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri geregˆince alınan kararlara göre taziyeler yasaklanırken düğünlerin ise saat 22.00'de sona ermesine karar verildi.

Batman İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararlar şöyle :

"Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıkların gelen yazıları doğrultusunda tüm kurumların üzerine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirilmesi, market, berber, lokanta, güzellik merkezi, kasap ve benzeri yerlerin giriş kısmına vatandaşların kolayca görebileceği şekilde maskesiz girilmez, kabul edilebilecek müşteri sayısı gibi uyulması gereken kuralların belirtildiği stiker ve afiş tarzında bilgilendirmeler belediyece temin edilerek işletmelere asılmasına, düğün salonlarından kendilerine ait imkanı olan işletmelerin mümkün olduğunca açık alanlarında saat 22.00'ye kadar düğün etkinliklerinin yapılmasına, Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan filyasyon ekiplerinde kullanılmak üzere diğer kamu kurumlarından araç desteği sağlanmasına, defin ruhsatı düzenlenen vatandaşların adreslerine taziyelerin yasak olduğu bilgisinin 3 gün süre ile gerekli uyarıların ve bilgilendirme çalışmalarının İl Müftülüğünce sağlanmasına, Kovid-19 pozitif vaka görülen bölgelerde vatandaşlara riskli bölgede oldukları hatırlatılarak maske, sosyal mesafe yönünden uyarılması için gerekli anonsların yapılmasına, iş yerlerinin/ işletmelerin Kovid -19 salgını kapsamında alınan kararlara uymadığı hakkında vatandaşlarca yapılacak olan ihbarların ilgili kurumlarca işbirliği içinde değerlendirilmesine, başta düğün, kına, nişan gibi etkinlikler olmak üzere toplu yemek organizasyonların kaldırılmasına, kamu kuruluşlarında ikramın kaldırılmasına karar verildi."

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdür Vekili İsmail Soyseven, İl Jandarma Komutan Komutanı Albay İsa Çakmak, Çevre Şehircilik İl Müdürü ve Belediye Bakan Yardımcısı Muzaffer Özkan, İl Sağlık Müdür Dr. Hakan Pamukçu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl AFAD Müdürü Fevzi Bakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü M. Şafi Özperk, hastane başhekimleri, ilgili sağlık birim başkanları ile doktorlar katıldı.