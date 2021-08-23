Batman'da yağmur suyu kanalına düşen 170 koyun telef oldu - Son Dakika

Batman'ın Beşiri ilçesinde yağmur suyu kanalına düşen 170 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece ilçeye bağlı Yontukyazı köyü çevresinde otlayan koyun sürüsünden ayrılan bazı koyunlar su içmek için kanalın kıyısına geldi.

Diğer koyunlar da kanal kenarına gelince yığılmadan dolayı koyunlar kanala düştü.

Üst üste yığılan koyunlar hava alamadıkları için telef oldu.

Yontukyazı Köyü Muhtarı Mehmet Şah Çöl, köye yaklaşık 500 metre mesafede bulunan yağmur suyu kanalı çevresinde otlayan koyunların su içmek için kanala yaklaştığını ve karanlık dolayısıyla kanala düştüğünü söyledi.

Kanala düşen koyunlardan 5'inin köylülerin yardımı ile kurtarıldığını, 170 koyunun ise telef olduğunu anlatan Çöl, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.