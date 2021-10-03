Malatya'da Tekstilkent Projesi için çalışmalar başladı - Son Dakika

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde kurulacak Tekstilkent Projesi için çalışmalara başlandı.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının Hatunsuyu Mahallesi'nde ortaklaşa yürüteceği "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" çerçevesinde mülkiyeti Battalgazi Belediyesine ait 10 dönümlük alan üzerinde Tekstilkent Projesi hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında kurulacak 3 fabrikanın yapımı için saha düzeltme çalışmalarına başlayan Battalgazi Belediyesi, proje ile kadın ve gençlerin istihdama katılmasında öncü rol üstlenecek.

Proje ile tekstil sektöründe Türkiye'ye yönelen talebin büyük bir bölümü karşılanacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Güder, ilçeye hizmet ve yatırımda bugüne kadar vakit kaybetmediklerini belirterek projeyi en kısa zamanda bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.