Bayburt'ta şarj istasyonu reaktörü üretim tesisi kurulacak - Son Dakika
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Bayburt'ta şarj istasyonu reaktörü üretim tesisi kurulacak

22.03.2022 20:38
Bayburt'ta şarj istasyonu reaktörü üretim tesisi kurulacak

Bayburt'ta 300 milyon liralık yatırımla şarj istasyonu reaktörü üretim tesisi kurulacak.

Bayburt'ta 300 milyon liralık yatırımla şarj istasyonu reaktörü üretim tesisi kurulacak.

Valilik Toplantı Salonunda proje ortaklarıyla görüşen Vali Cüneyt Epcim, ilk etapta 200 ila 250 kişi arasında istihdam sağlaması öngörülen tesisin yapımına bir ay içerisinde başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Epcim, tesisin ülkede ilk kez kurulacağına işaret ederek, "Tüm dünyada şu an elektrikli araçlarda bir talep artışı var. Otomobil üreticileri artık tamamen elektrikli araç üretimine doğru giderken, biz de Bayburt olarak bu araçların şarj istasyonları reaktör üretimini gerçekleştireceğiz." dedi.

Yatırımla Bayburt'a bir teknoloji üssü kazandırmış olacaklarını belirten Epcim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok yakında inşaat çalışmalarına başlanacak. Bir yıl içerisinde bu çalışmalardan sonra Bayburt'umuz tüm dünyaya şarj istasyonlarının reaktörlerini üretecek. Tüm dünyaya örnek bir çalışma yapacağız. Bu bağlantıları gerçekleştiren, çok değerli Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na böyle bir yönlendirmeyi bizlere yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Yine projeyi Bayburt'a yönlendirme noktasında destekleri bulunan, bizleri her hususta destekleyen çok değerli İhsan Aktaş beye de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum."

Proje ortakları adına bilgi veren iş insanı Hasan Karaozan da çalışmalarının çıkış noktasının elektrikli şarj istasyonları olduğunu söyledi.

Dünya genelinde elektrikli araçlara yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Karaozan, buna karşın şarj istasyonu altyapısının oldukça yavaş geliştiğini dile getirdi.

Karaozan, aynı anda 12 araç şarj edebilen bir istasyon modellerinin olduğunu vurgulayarak, "Bu şarj istasyonlarının ekipmanlarını da Türkiye'de üretebiliriz. Bunun için yatırımımızı fonladık, bütçemizi ayarladık. Merkez Bankası Başkanımız ve İhsan beyin de tavsiyesiyle Bayburt'ta yatırımımızı yapmaya karar verdik. İlk etapta 300 milyon, ana hedefimiz 1 milyar liralık yatırım. Yavaş yavaş büyütülecek bir proje. Bunu ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."diye konuştu.

Toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Türkoğlu ile iş insanları Mir Sedrettin Karahan ile Mehmet Sait Akyıldız da katıldı.

Bayburt'ta şarj istasyonu reaktörü üretim tesisi kurulacak
Bayburt'ta şarj istasyonu reaktörü üretim tesisi kurulacak

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Vali Epcim, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi Vali Epcim, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi

Cüneyt Epcim, İstihdam, Tragger, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta şarj istasyonu reaktörü üretim tesisi kurulacak - Son Dakika


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