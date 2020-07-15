Bayburt ve Erzincan'da şehitler dualarla yad edildi - Son Dakika

Bayburt ve Erzincan'da şehitler dualarla yad edildi

- Bayburt ve Erzincan'da şehitler dualarla yad edildi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt ve Erzincan'da şehitlikte düzenlenen programlarla şehitler dualarla yad edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.

- Bayburt ve Erzincan'da şehitler dualarla yad edildi

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BAYBURT - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt ve Erzincan'da şehitlikte düzenlenen programlarla şehitler dualarla yad edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında Bayburt Şehitliği'nde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ve katılımcılar tarafından şehitlikte bulunan mezarlara karanfil bırakıldı.

Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu'nun şehitler için yaptığı duanın ardından tören sona erdi.

Bayburt Şehitliğindeki törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Vali Yardımcıları Halit Benek ve Remzi Demir, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, siyasi parti il başkanları, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Uçurum, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, kamu kurum amirleri, askeri personel, emniyet güçleri ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Erzincan'da da Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Müftü Mehmet Emin Çetin tarafından dua edildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Garnizon Şehitliği defterine yazıp imzaladığı satırları şöyle dile getirdi:

"Aziz Şehitlerimiz, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği uğruna, gözünü kırpmadan can veren, siz şehitlerimizi minnet ve şükran ile anmak üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayız.

Milletimiz binlerce yıllık şanlı tarihinde defalarca yaptığı gibi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de hürriyeti, vatanı, bayrağı ve kutsal saydığı değerleri uğruna canını vermekten çekinmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Milletçe büyük bir badireyi atlattığımız 15 Temmuz gecesi, devletimizi, milletimizi, demokrasimizi yok etmek isteyen vatan hainleri, milletimizin silahlarını yine milletimize doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Ama milletimiz tıpkı Çanakkale'de, tıpkı Kurtuluş Savaşımızda, tıpkı terörle mücadelede olduğu gibi ölümü göze alarak işgalcilere bölücülere gereken cevabı vermiştir.

Büyük acılar yaşadık, üzüldük, ama vatanımızı böldürtmedik, milletimizin birlik ve beraberliğinin zedelenmesine izin vermedik, ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmedik. Hainlerin, teröristlerin ülkemizi istila etmelerine, aydınlık geleceğimizi karartmalarına izin vermedik.

Uğruna canlarınızı feda ettiğiniz bütün mukaddes değerlere ve aziz hatıralarınıza daima sahip çıkacağız. Siz aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize layık olmak, sizlerin mukaddes emanetlerini korumak ve yüceltmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, vatanı, bayrağı, demokrasisi ve tüm kutsal değerleri uğruna mücadele edip şehadete erişen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum."

Program şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Erzincan, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt ve Erzincan'da şehitler dualarla yad edildi - Son Dakika
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