Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Hukuk

Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı

Bayğaralar\'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
24.01.2026 11:02
Bayğaralar\'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı operasyonda, Bayğaralar Organize Suç Örgütü'nün Antalya yapılanmasına yönelik düzenlenen baskında 15 şüpheli yakalandı. Operasyon görüntülerini paylaşan Bakan Yerlikaya, ''Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz'' dedi.

Bayğaralar Organize Suç Örgütü'nün Antalya'daki yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonun, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı

ELEBAŞI YURTDIŞINDA TUTUKLU

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan R.B.'nin yaptığı Bayğaralar Organize Suç Örgütü'nün Antalya yapılanmasını yöneten H.A. ile birlikte hareket eden şüpheliler hedef alındı.

ADAM ÖLDÜRME, YAĞMA, YARALAMA

Operasyonda yakalanan şüphelilerin, silahlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri, adam öldürme, yağma, yaralama ve iş yeri kurşunlama gibi eylemlere karıştıkları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında 1 adet uzun namlulu silah (Akrep) ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

YERLİKAYA: MÜCADELEMİZ SÜRECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca operasyonu yürüten emniyet güçlerini ve sürece katkı sağlayan kurumları tebrik etti.

Son Dakika Hukuk

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    ellerinize sağlik ceteye yer yok bu ülkede 13 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    suçtan elde ettikleri gelirler ve mal varlıkları na el koyun önce sonra operasyon yapın mal kaçırıyor suç örgütleri 2 0 Yanıtla
  • HARUN TAŞ HARUN TAŞ:
    suç örgütlerine gösterdiğiniz özeni, akran zorbalığı ve ssç içinde gösterseniz iyi olur. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı - Son Dakika
