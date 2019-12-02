Baymak, bayi ağını büyütmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 yılda bayi sayını yüzde 180 oranında büyüten firma, KRC Proje ile Ataşehir'de showroom açılışı gerçekleştirdi. Showroom, Baymak'ın en büyük ana bayilerinden biri olma özelliği taşıyor.

Ataşehir'deki bayinin açılış töreni, Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, KRC Proje yöneticileri ve bayilerin katılımıyla düzenlendi.

İstanbul genelinde 15'i aşkın alt bayi ve yüzlerce satıcı bayiyle 500'ü aşkın firma ve Baymak'ın geniş ürün gamının tedarikini sağlayan KRC Proje, Baymak'ın en yeni, tasarruflu ve çevreci ürünlerinin sergileneceği KRC showroom ile sektörün en büyük deneyim merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

" Avrupa'nın kombi ve boyler merkezi olmaya başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak CEO'su Çolak, şunları kaydetti:

"Baymak'ın 50. yılını kutladığımız bu yıl içinde, ailemize yeni katılan ama hızla büyüyen ve bayi kanalımızda çok değerli bir yer edinen KRC Proje bayimizin açılışına ev sahipliği yapıyoruz. Baymak olarak, Türkiye'nin her yerinde münhasır bayi örgütlemesiyle bir taraftan kaliteli hizmeti ve müşteri memnuniyeti anlayışını sahaya yayarken, diğer taraftan istihdam yaratmaya devam ediyoruz. 2018'de de önemli bir atılımla büyüyerek başta İstanbul olmak üzere birçok kentimizde geçtiğimiz 3 yıla göre ciddi bir pazar payı elde ettik. 6 yılda bayi sayımızı yüzde 180 oranında büyütmemiz bunun en somut örneği oldu.

İhracat tarafında da bu yıl önemli hamlelere imza attık. 65 ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak, hizmet verdiğimiz iklimlendirme sektöründe liderliğimizi

sürdürüyoruz. BDR THERMEA'nın da gücüyle sahip olduğumuz teknoloji ve iş yapış biçimi ile bir dünya markası olma yolunda hareket ediyoruz. 2019 sonu itibarıyla BDR Thermea Group'un markası olan ısıtma sektörünün en köklü markası de Dietrich de artık Baymak bünyesinde yer alacak. Böylece artık üst segmentte de pazarda varlık göstereceğiz."

Almanya ve Fransa'nın boyler ihtiyacı ve kazan tedarikinin Baymak tarafından sağlandığını bildiren Çolak, ocak itibarıyla Almanya'ya Brötje markasıyla boylerleri satmaya başlayacaklarını, öte yandan geçen yıl henüz birkaç bin ile satışa başladıkları Rusya'ya bu yıl 30 bin kombi üretip sattıklarını aktardı.

Çolak, "Bu yatırımlarla Avrupa'nın kombi ve boyler merkezi olmaya başladık. Hedefimiz, ihracata yaptığımız bu katkıyı içeride istihdam ile de destekleyip ülkemize değer katmak." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki 2 yıl içerisinde yaklaşık 17 milyon avroluk yatırımla sektördeki ataklarına devam edeceklerini belirten Çolak, Avrupa'da satılacak olan yoğuşmalı kombi projesini tamamladıklarını bildirdi.

Üretiminin Türkiye'de yapılacağı Brötje StarTec Premix kombi, Türkiye'den sonra 2020 yılı içerisinde özellikle Batı Avrupa ülkelerinde de satışa hazır hale getirilecek.