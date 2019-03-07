Son Dakika Haberleri: Bayraklı Belediyesi'nden O İddialarla İlgili Açıklama

Bayraklı Belediyesi'nden O İddialarla İlgili Açıklama

1 saat önce

Bayraklı Belediyesi, bazı haberlere yönelik yaptığı açıklamada, vergi müfettişlerinin şirketin 2013-2014-2015-2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 5 yıllık hesap dönemindeki tüm defterler incelediğini, herhangi usulsüz bir işlem tespit edilmediğini bildirdi.

Bayraklı Belediyesi'nden O İddialarla İlgili Açıklama, System.String[]
Bayraklı Belediyesi, bazı haberlere yönelik yaptığı açıklamada, vergi müfettişlerinin şirketin 2013-2014-2015-2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 5 yıllık hesap dönemindeki tüm defterler incelediğini, herhangi usulsüz bir işlem tespit edilmediğini bildirdi.

Bayraklı Belediyesi, bazı haber sitelerinde yer alan personellerin yargılanacağına yönelik çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı. Vergi müfettişlerinin şirketin 2013-2014-2015-2016 ve 2017 yıllarını kapsayan bir incelemelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma iznine istinaden Danıştay'ın onayıyla Baybel Genel Hizmet San. ve Ticaret Anonim Şirketi, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İzmir Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Vergi Müfettişliği tarafından incelenmiştir. Vergi müfettişliği tarafından, şirketin 2013-2014-2015-2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 5 yıllık hesap dönemindeki tüm defterler incelenmiş ve neticesinde usulsüz bir işlem tespit edilmediği gibi belediyeye yapılan satışların uygun fiyatla yapıldığı ve faturaların gerçeği yansıttığı tespitleri yapılmıştır. Söz konusu raporlar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulacaktır. Böylece verilen soruşturma izninin hükmünün kalmadığı da ortaya çıkacaktır." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:10 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Cani, Sokak Köpeğine Yaptıklarıyla Bir Kenti Ayağa Kaldırdı Ahmet Kural'dan Şiddet Gördüğünü Söyleyen Sıla'dan Duruşma Sonrası İlk Açıklama

Galatasaray, Sezon Sonunda Bazı Oyuncular ile Yolların Ayrılacağı İddialarını Yalanladı Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 19:02:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayraklı Belediyesi'nden O İddialarla İlgili Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]