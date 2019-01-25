Son Dakika Haberleri: Bayraklı'da 301 Bin Kişiye Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Bayraklı'da 301 Bin Kişiye Ücretsiz Sağlık Hizmeti

32 dakika önce

Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla ilçede her yıl onlarca kişiye ücretsiz sağlık hizmeti veren Bayraklı Belediyesi, donanımlı poliklinikleri ve uzman kadrosuyla vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayraklı'da 301 Bin Kişiye Ücretsiz Sağlık Hizmeti, System.String[]
Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla ilçede her yıl onlarca kişiye ücretsiz sağlık hizmeti veren Bayraklı Belediyesi, donanımlı poliklinikleri ve uzman kadrosuyla vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Merkezlerden ise 9 yılda 301 bin 867 vatandaş faydalandı.

Özel hastaneleri aratmayan sağlık hizmetleriyle adından söz ettiren Bayraklı Belediyesi, bünyesindeki iki sağlık evinde verdiği hizmetlerle vatandaşların beğenisini kazanıyor. Adalet ve 75'inci Yıl mahallelerinde yer alan sağlık evleri ve toplamda 8 diş ünitesi bulunan merkezlerden, 9 yılda 301 bin 867 vatandaş faydalanırken, 2018 yılı içinde ise toplam 22 bin 968 kişi ücretsiz sağlık hizmeti aldı.

Randevu sistemiyle çalışan poliklinikler hafta içi her gün hizmet verirken, buralarda 4 doktor, 8 diş hekimi, 4 hemşire, 2 paramedik, 2 Acil Tıp Teknisyeni, 1 sağlık memuru ve 4 sağlık teknikeri görev yapıyor. Merkezlerde; muayene, enjeksiyon, pansuman, tansiyon takibi, evde doktor ziyaretleri, ölüm raporu, hasta nakil, diş muayenesi-tedavisi, çekim ve dolgu gibi hizmetler veriliyor. Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, her yıl ortalama 15 bin 107 kişiyi muayene ederken, yaklaşık 20 bin kişiye de diş tedavisi yapıyor. Hasta nakil ve evde doktor ziyaretlerinden ise yılda yaklaşık 5 bin kişi yararlanıyor.

Ücretsiz sağlık hizmetleriyle İzmir'de örnek bir ilçe olduklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "2009 yılından bu yana doğumdan ölümüne kadar her zaman vatandaşların yanında olmak için pek çok sosyal destek projesi gerçekleştirdik. Bu projelerden biri olan ücretsiz sağlık hizmeti ile her yıl 10 binlerce vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Sağlık evlerimize gelen vatandaşlarımız burada aldıkları hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getiriyorlar. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Bayraklı, Güncel
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