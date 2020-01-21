Bayraklı'da gıda bankası kuruluyor - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi, Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) ile iş birliği yaparak, işletmelerin fazla gıdalarını toplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı gıda bankası projesini hayata geçirecek.



Bayraklı Belediyesi, gıda israfının önlenmesi ve gıda firmalarından toplanan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi için faaliyetlerini yürüten Gıda Kurtarma Derneği ile iş birliği yaptı. İş birliği sonucu, kurulacak gıda bankası aracılığıyla daha fazla ihtiyaç sahibi aileye destek olunacağı ifade edildi.



Türkiye'de yılda 300 milyar liralık gıda atığı bulunduğunu ve bu israfın önlenerek kullanılabilecek ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmenin mümkün olduğunu anlatan GKTD Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci, konuyla ilgili Bayraklı Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarına sunum yaptı. İnci, "Hedefimiz; israfın önüne geçerek mümkün olduğunca fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak. Anlaştığımız firmalar ellerindeki fazla tüketilebilir ürünleri kurduğumuz dijital platforma girerek, yapılan analiz ve raporlama sonucu ihtiyaç sahiplerine iletebilmemiz için bize veri oluşturuyorlar. Sistem üzerinde protokollerimiz olan dernek, belediye ve sosyal sorumluluk projeleri yapan diğer kurumlar bunları alıp, transferlerini sağlayarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyor. Şu anda 75 firmayla iş birliğindeyiz ve bugüne kadar 36 şehirde 14 milyon kilogramlık gıda bağışında bulunulmasına vesile olduk. İşlem ve sistem tamamen ücretsiz. Bayraklı'da da bunu hayata geçirmek sosyal belediyecilik açısından oldukça önemli. Aynı zamanda daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılacak. Dolayısıyla bir yer tahsisiyle günlük depolama ve dağıtım için gerekli desteklerin sağlanarak, projeyi Bayraklı'da da hayata geçirmek istiyoruz" dedi.



Nafiz Gürman'dan başlıyor



Sunumun ardından projeyi değerlendiren ve bir an önce çalışmaların başlaması için talimat veren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan Taziye evimizin alt katı şuan boş durumda. Burayı depolama ve dağıtım alanı olarak kullanabiliriz. Bölge olarak dar gelirli ailelerin yoğun yaşadığı bir ilçedeyiz ve imkanlarımız dahilinde yurttaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu proje ile daha fazla ihtiyaç sahibi ailemize ulaşarak, desteklerimizi büyütmek istiyoruz ve bu konuda elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Buna ilerleyen süreçte kırtasiye, kıyafet ve eşya gibi ihtiyaçları da entegre edip, daha geniş kapsamlı bir çalışma yapabiliriz. Konuyla ilgili bir an önce protokolleri yapalım" dedi.



Başkan Sandal, sunumun ardından proje için kullanılacak Nafiz Gürman'daki binada, incelemelerde bulundu. - İZMİR