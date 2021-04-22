Bayraklı'da her mahallede 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

Bayraklı'da her mahallede 23 Nisan coşkusu

22.04.2021 09:14
Bayraklı'da her mahallede 23 Nisan coşkusu, System.String[]

Bayraklı Belediyesi tarafından ilçenin her mahallesinde büyük coşkuyla gerçekleştirilen 23 Nisan Şenlikleri kapsamında Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvalar çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Bayraklı Belediyesi tarafından ilçenin her mahallesinde büyük coşkuyla gerçekleştirilen 23 Nisan Şenlikleri kapsamında Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvalar çekişmeli müsabakalara sahne oldu.İzmir depreminde hayatını kaybeden ikiz kardeşler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün (15) isimlerinin yaşatıldığı etkinliklerde, dereceye giren başarılı sporculara madalya ve kupalarını Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal verdi.

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, ayak tenisi, engellilere yönelik corn hole ve masa tenisi turnuvaları ile Bayraklılı bin 200 çocuk Bayraklı Belediyesinin 23 Nisan Şenliklerinde bir araya geldi. Etkinliklerde pandemi tedbirleri kapsamında tüm önlemler alınırken, dezenfektan ve maske standıyla da çocuklar ve aileleri sürekli ellerini dezenfekte ederek, maskelerini yeniledi. Ayrıca tüm sporcular ve ailelerinin tesislere girişi, HES kodu sorgulamasının ardından güvenli şekilde sağlandı. Bu kapsamda Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde düzenlenen turnuvaların finaline Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün annesi Tülin Batmaz, babası Alican Alpgündüz, CHP Bayraklı kadın ve gençlik kolları, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, amatör spor kulüpleri temsilcileri, sporcular ve aileleri katıldı.

İzmir depreminde Rıza Bey apartmanı enkazında hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz anısına düzenlenen spor turnuvalarının son gününde ikiz kardeşlerin hayatını anlatan video gösterimi sunuldu. Başkan Sandal, aileye etkinliklerin anısına madalya ve plaket takdim etti. Sandal, "Depremde kaybettiğimiz çocuklarımızı rahmet ve özlemle anıyoruz" diye belirtti.

DERECEYE GİRENLERE MADALYA VE KUPA

Bir hafta boyunca her gün süren etkinliklerde kıyasıya mücadele eden bin 200 sporcu düzenlenen törende ödüllerini aldı. Basketbol, voleybol ve jimnastik branşlarında dereceye giren sporculara karşılaşmaların düzenlendiği gün sonunda madalya ve katılım belgeleri takdim edildi.

Engelli sporculara yönelik masa tenisinde; Hilal Bergil, Kübra Ayaz, Murat Özgen Atılmaz,Corn Hole turnuvasında ise; Semih Yıldırım, Berke Kıraç Kelebek, Kübra Ayaz dereceye girerek madalyanın sahibi oldu.

Futbol Turnuvasında 2008 – 2009 doğumlu yaş gruplarında, 1925 Manavkuyuspor, Çay Mahalle Demirköprü Spor, Bayraklı Yıldızordu Spor Kulübü, İzmir Osmangazi Spor Kulübü madalya ve sertifikalarını aldı. 2010 – 2011 yaş grubunun katıldığı futbol takımları arasında ise; Onur Gençlik Spor, 1925 Manavkuyu Spor, Gümüşpalaspor, Bayraklı Yıldızordu Spor kulübü madalya almaya hak kazandı. Sporculara katılım belgesi verildi.

Ayak Tenisinde dördüncü takım Hızlı Spor, üçüncü Gümüşpalaspor, ikinci Bayraklı Belediyespor olurken; Onur Gençlik Spor Kulübü de turnuvada şampiyonluğu kazandı. Başarılı sporculara kupa, madalya ve katılım belgelerini Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal verdi.

HATİCE TEYZEDEN ENGELLİ DAMLA'YA AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE

Turnuvaların kapanış etkinliğinde en duygulu anlardan biri de hayırsever Hatice Kalfa'nın engelli sporcu Damla Ayaz'a akülü tekerlekli sandalye armağan ettiği an oldu. Başkan Sandal, Hatice teyzeye duyarlılığı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, plaket verirken, Damla'ya da eğitim ve spor hayatında başarılar diledi. Hatice Kalfa, 53 yaşında kaybettiği oğlunun anısına ilk bağışını da Bayraklılı sporcu Doğan Bulut'a yapmıştı.

Bayraklı'da her mahallede 23 Nisan coşkusu

Hisarcık, 23 Nisan, Bayraklı, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bayraklı'da her mahallede 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


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