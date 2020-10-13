Bayraklı'da personel reformu - Son Dakika

Bayraklı'da personel reformu

13.10.2020 11:27
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Bayraklı Belediyesi personel reformunda 2'nci aşama da tamamlandı.

Bayraklı Belediyesi personel reformunda 2'nci aşama da tamamlandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilk olarak personel hizmetlerini İnsan Kaynakları Müdürlüğünde topladı. İkinci aşamada başkan yardımcıları ve memur atamalarıyla yeni yapılanmaya giden Sandal, 3'üncü aşamada da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamındaki çalışanların özlük haklarını yeniden düzenleyerek eşit işe eşit ücret ve liyakat esaslı görevlendirmelerle süreci tamamlayacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, personel reformunda ikinci aşamayı tamamladı. Bu kapsamda ilk olarak ihalesi 7 farklı müdürlükçe yapılan personel hizmetleri, İnsan Kaynakları Müdürlüğünde toplandı. İkinci aşamada belediye başkan yardımcıları ve memur kadrolarında değişikliğe gidilirken, 2 başkan yardımcısı görevden alındı, 3 yeni başkan yardımcısı atandı. 15 müdürlüğe yeni müdür atamaları yapıldı. 42 memurun yer değişimi gerçekleşti.

3'üncü aşama: liyakat ve eşit işe, eşit ücret

Bayraklı Belediyesi personel reformunda 3'üncü aşama ise, KHK kapsamındaki çalışanların toplu sözleşmede özlük hakları yeniden düzenlenerek tamamlanacak. Bu kapsamda eşit işe eşit ücret ve liyakat esaslı görevlendirmeler yapılacak. Bayraklı Beldiye Başkanı Serdar Sandal, "Personel reformundaki üçüncü aşamada vatandaşlarımıza düzgün ve kaliteli hizmet verebilmek adına belediye bünyesinde liyakat esaslı personel reformu gerçekleştirdik. 17 farklı ücret skalasında, 67 farklı personel statüsünde değişiklik yaparak eşit işe, eşit ücret prensibini hayata geçiriyoruz. Aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret farkını ortadan kaldırdık. İşçi ücretlerinde, asgari ücret yüzde diliminden yevmiye sistemine geçtik. Bu şekilde yüzdelik dilimi düşük olan işçiyle, yüksek olan arasındaki makasın açılmasının önüne geçiyoruz. Masa başında çalışan ihtiyaç fazlası personeli sahada görevlendiriyoruz. 'Liyakatın ve adaletin olmadığı yerde barış olmaz' düşüncesinden hareketle 'Terfi Komisyonu' kurduk. Bu komisyon aracılığıyla tüm görevlendirmeler personelin eğitimi, deneyimi, bilgisi ve performansı esas alınarak yapılmaya başlandı. Tüm bu çalışmaların altında yatan temel neden, Bayraklı'ya ve halkımıza en iyi hizmetin sunulması. Çünkü Bayraklı her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. - İZMİR

Bayraklı'da personel reformu

Serdar Sandal, Bayraklı, Sandal, Memur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayraklı'da personel reformu - Son Dakika

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