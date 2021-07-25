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BAYRAM DÖNÜŞ TRAFİĞİNE HELİKOPTERLİ DENETİM - Son Dakika

BAYRAM DÖNÜŞ TRAFİĞİNE HELİKOPTERLİ DENETİM

25.07.2021 12:24

İZMİR Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin sonuna doğru yoğunluğu artan kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimleri artırdı.

İZMİR Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin sonuna doğru yoğunluğu artan kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimleri artırdı. Kara yolunda belirli bölgelerde tedbir alan ekiplere, Havacılık Şube Müdürlüğü helikopteriyle destek verildi. Ekipler, 2 saat içinde bin 117 aracı sorguladı, 546 cezai işlem uyguladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün Trafik Denetleme ile Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük bayram tatili bitiminde yoğunlaşan trafiğe yönelik olarak, vatandaşın huzur ve asayişi için karadan ve havadan denetimlerini sürdürdü. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ekibi güzergahlarda trafik akışını tehlikeye düşüren, kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguladı. Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanan helikopterle, turistik ilçelerle çevre illerin bağlantısını sağlayan İzmir- Aydın Çevre Yolu, İzmir- Çeşme Otoyolu ile şehir içi ulaşımın sağlandığı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altınyol, Anadolu Caddesi, Girne Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi, Alsancak ve Balçova bölgesinde seyir halindeki sürücüler denetlendi. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali ile hatalı sollama yapan, kasksız motor süren, yaya geçiş önceliğine uymayan, cep telefonu ile konuşan sürücüler, helikopterle bağlantılı çevirme ekiplerine bildirildi. Çevirme ekiplerinin olmadığı bölgelerde ise kural ihlali yapan sürücülerin plakasına doğrudan cezai işlem uygulandı. Öte yandan radar hız denetimi de yapıldı.

2 SAAT İÇİNDE BİN 117 ARAÇ SORGULANDI, 546 CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Cumartesi günü İzmir'de yapılan denetimlerde, Kurban Bayramı dönüşlerinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla 14.00-16.00 saatleri arasında havadan helikopter desteğiyle toplam 45 ekip ile 33 noktada yapılan radar, kırmızı ışık, cep telefonu, emniyet kemeri, kask ve yaya geçidine yönelik denetim uygulamalarında bin 117 aracın sorgulanarak, 546 adet cezai işlemin uygulandı.

İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, Kurban Bayramı dönüşleri boyunca da trafik denetimlerinin etkin, yoğun ve sürekli olarak devam edeceği bildirildi.

BAYRAM DÖNÜŞ TRAFİĞİNE HELİKOPTERLİ DENETİM
BAYRAM DÖNÜŞ TRAFİĞİNE HELİKOPTERLİ DENETİM
BAYRAM DÖNÜŞ TRAFİĞİNE HELİKOPTERLİ DENETİM
BAYRAM DÖNÜŞ TRAFİĞİNE HELİKOPTERLİ DENETİM

Trafik Denetleme, Kurban Bayramı, Bayram, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYRAM DÖNÜŞ TRAFİĞİNE HELİKOPTERLİ DENETİM - Son Dakika


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