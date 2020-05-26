BAYRAMIN SON GÜNÜNDE BAKIRKÖY SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ - Son Dakika

BAYRAMIN SON GÜNÜNDE BAKIRKÖY SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının son, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde Bakırköy'de caddeler ve meydan boş kaldı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının son, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde Bakırköy'de caddeler ve meydan boş kaldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Ramazan Bayramı'nın 3'üncü, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Bakırköy'de de vatandaşların büyük çoğunluğunun yasağa uymasıyla caddelerde, sokaklarda ve sahil şeridinde sessizlik hakimdi. Bazı vatandaşların yasağa rağmen Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'na gelerek köpeğini gezdirdiği görüldü. Ayrıca bazı alışveriş merkezlerinde de sokağa çıkma yasağının son günü olması nedeniyle şimdiden yarın için hazırlıklar başladı. Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'ndaki yeraltı çarşısı yönetiminin de çarşının giriş kapısına 1 Haziran itibariyle yeniden hizmet vereceklerini duyurduğu bilgi notunu astıkları görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 11:11 Kaynak: DHA
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