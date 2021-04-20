Bazı bakanlar ve AK Partili siyasetçilerden Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar için taziye mesajları - Son Dakika

Bazı bakanlar ve AK Parti yöneticileri, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'ın hayatını kaybeden babası Hüseyin Tayyar için başsağlığı mesajları paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından, "AK Parti MKYK Üyemiz Şamil Tayyar kardeşimin vefat eden muhterem babası Hüseyin amcamıza Allah'tan rahmet, Şamil bey ve kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "MKYK Üyemiz ve Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Şamil Tayyar Beyefendi'nin, vefat eden kıymetli babası Hüseyin Amcamıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da paylaşımında, "Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyemiz, değerli kardeşim Şamil Tayyar'ın muhterem babası Hüseyin Tayyar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Ömer İleri ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de Şamil Tayyar'ın babası için sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı.