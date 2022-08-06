7 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin zirvesinden sonra ortak bildiri: Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma içinde mücadele edilecek

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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