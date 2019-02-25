Son Dakika Haberleri: Bbp, Darende'de Seçim İrtibat Bürosu Açtı

Bbp, Darende'de Seçim İrtibat Bürosu Açtı

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP), Malatya'nın Darende ilçesinde seçim irtibat bürosu açtı.

Bbp, Darende'de Seçim İrtibat Bürosu Açtı, System.String[]
Büyük Birlik Partisi (BBP), Malatya'nın Darende ilçesinde seçim irtibat bürosu açtı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, Darende'de yeni bir tarih yazmak için toplandıklarını söyledi.

Merhum şehit liderleri Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve minnetle andıklarını dile getiren Sayan, "Millet İttifakı'na karşı Darende'mizde de 'Darende ittifakı' var. Burada, ilçe ve kırsaldaki tüm hemşehrilerimiz toplanmış memlekete 30 yıl gönüllü hizmet vermiş başkan adayımızı destekliyor. Kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle tek yürek olmuş. Ben inanıyorum ki 1 Nisan'da bu ekip milletine hizmet etmek için mazbatasını alacak. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Sefer bizden, zafer Allah'tandır." diye konuştu.

BBP Darende Belediye Başkan Adayı Hamit Demir de Somuncu Baba'nın ocağı Darende'ye hizmet etmenin bilincinde ve heyecanında olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:12 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak

Son Dakika! Benzin ve Motorine Büyük Zam Geldi Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 19:04:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bbp, Darende'de Seçim İrtibat Bürosu Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]