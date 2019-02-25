Bbp, Darende'de Seçim İrtibat Bürosu Açtı

Büyük Birlik Partisi
(BBP
), Malatya
'nın Darende
ilçesinde seçim irtibat bürosu açtı.
BBP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul
İl Başkanı Yaşar Sayan, Cumhuriyet Meydanı
'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, Darende'de yeni bir tarih yazmak için toplandıklarını söyledi.
Merhum şehit liderleri Muhsin Yazıcıoğlu
'nu rahmetle ve minnetle andıklarını dile getiren Sayan, "Millet İttifakı'na karşı Darende'mizde de 'Darende ittifakı' var. Burada, ilçe ve kırsaldaki tüm hemşehrilerimiz toplanmış memlekete 30 yıl gönüllü hizmet vermiş başkan adayımızı destekliyor. Kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle tek yürek olmuş. Ben inanıyorum ki 1 Nisan
'da bu ekip milletine hizmet etmek için mazbatasını alacak. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Sefer bizden, zafer Allah'tandır." diye konuştu.
BBP Darende Belediye Başkan Adayı Hamit Demir
de Somuncu Baba
'nın ocağı Darende'ye hizmet etmenin bilincinde ve heyecanında olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.