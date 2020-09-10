BBP Genel Başkanı Destici'den Babacan ve Öztrak'a geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den Babacan ve Öztrak'a geçmiş olsun telefonu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Deva Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Babacan ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA
Son Dakika 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Selahattin Demirtaş'tan "Parti kuracak" iddiasına yalanlama geldi Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1512 yeni vaka tespit edildi Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Son Dakika: Türkiye genelinde hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67 seviyesinde seyrediyor Reyhanlı patlamasının faillerinden Ercan Bayat tutuklandı TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Eski futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin yayıncı kuruluşta yorumcu oldu