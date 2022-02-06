BBP Genel Başkanı Destici'den Derya Büyükuncu'ya tepki Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile ilgili eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kınadı.

Sivas'ta partisinin Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şarkışla İlçe Kongresi'ne katılan Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası olan "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk Birliği'nin gerçekleşmesi"ni arzuladıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan hukuki süreci değerlendiren Destici, davanın ilk günden beri takipçisi olduklarını ifade ederek, "Biz hep birlikte bu davanın peşinde olduk ve bundan sonra da olacağız. Hatası, ihmali, kastı, kusuru olan kim varsa mutlaka hukuk önünde hesabını verecek ve cezasını alacak." dedi.

"Sözde milli sporcuyu kınıyorum"

Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini de ileten Destici, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunan tüm siyasi parti liderine teşekkür mesajı paylaştığını ve ülkede çok güzel bir birlik havasının oluştuğunu dile getiren Destici, bu birlik havasını bozmaya çalışanların olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kendisini sözde milli sporcu olarak tanıdığımız ne insan ahlakına, şerefine, sporcu ahlakına ne de bu toprakların inancına, kültürüne yakışmayacak şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili çirkin paylaşım yapan sözde yüzücüyü, milli sporcuyu buradan da kınıyorum. Bu yakışmamıştır, bu olmamıştır, inanıyorum ki Yüzme Federasyonumuz başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu ahlaksız hakkında, bu çirkin paylaşımların sahibi, bu sözde milli sporcu hakkında da gereğini yapacaktır."

" PKK'nın partisi ve PKK'nın milletvekili oldukları için sizin mecliste işiniz yok"

Destici, hain olmayan, teröristlerle işbirliği yapmayan, siyasi düşüncesi ne olursa olsun herkesi kardeş olarak gördüklerini söyledi.

HDP'nin kapatılması ve milletvekillerinin siyasi dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini vurgulayan Destici, "Bunlar bizim siyasi rakiplerimiz olduğu için söylemiyoruz, PKK ile işbirliği yaptıkları için PKK'yı savundukları için ve sözcülüğünü yaptıkları için daha da doğrusu PKK'nın partisi ve PKK'nın milletvekili oldukları için sizin Meclis'te işiniz yok, sizin Türk siyasetinde işiniz yok diyoruz." ifadelerini kullandı.

Meselenin devlet, vatan, ülke ve millet meselesi olduğuna dikkati çeken Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Son dönemde Cumhur İttifakı partileri hem yukarıda hem tabanda uyumlu şekilde gidiyoruz. Bu uyumu inşallah daha da artıracağız, daha da güçlendireceğiz. 2023 seçimlerinde biz parti olarak kendi adımıza, Cumhur İttifakı olarak hem cumhurbaşkanı seçimlerinde hem de milletvekili seçimlerinde sizlerin desteği ve milletimizin duasıyla inşallah yine zaferle çıkacağız."

Destici'nin konuşma yaptığı sırada bir grup partili arasında slogan atma yüzünden kısa süreli tartışma yaşandı.

Genel kurulda BBP Şarkışla İlçe Başkanlığına Ömer Faruk Şahbaz seçildi.

Destici'nin makam aracı köpeğe çarptı

Bu arada kongreye katılmak için Sivas'a gelen Destici'nin içerisinde bulunduğu makam aracı Kırıkkale'de kaza yaptı.

Destici'nin makam aracı ve arkasında bulunan koruma aracı, Hasandede mevkisinde yola aniden çıkan köpeğe çarptı.

Araçlarda hasar oluşurken, Destici aynı otomobille Sivas'a geldi.