BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

25.05.2022 13:29

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına ilişkin, "Tümü yasal yollarla, kayıt altında, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD yasalarına uygun şekilde, vakıflar tarafından gönderilen bu...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına ilişkin, "Tümü yasal yollarla, kayıt altında, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD yasalarına uygun şekilde, vakıflar tarafından gönderilen bu paraların Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını itibarsızlaştırmak için bir yalana malzeme edilmesini kınıyorum." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit düşen 5 askere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Destici, teröre, terörün uzantılarına, sözcülerine, destekçilerine, onlarla masaya oturup pazarlık yapanlara hiç müsamaha göstermediklerini ve göstermeyeceklerini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarda bulunduğunu hatırlatan Destici, özellikle şehitlerin mateminin yaşandığı bir günde, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yanlışa düşmesinden dolayı ayrıca üzüntü duyduğunu dile getirdi.

ABD'de 300 binin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşadığını belirten Destici, bunların önemli bir bölümünün öğrenimleri için ABD'de bulunduğunu söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, geçen eylül ayında New York'taki Türk Evi'nin açılışına katıldığı belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hepimizin varlığı, mülkü olan, hepimizin gururu olan Türk Evi'mizin maliyeti, çeşitli kaynaklar tarafından 261 milyon dolar, şu anki reel değeri ise 1,5 milyar dolar olarak açıklandı. Elbette bizleri de gururlandırdı. Yine Türkiye, ABD'de öğrenim gören vatandaşlarımızın, gençlerimizin, hatta Türk ve İslam dünyasına mensup herhangi bir kardeşimizin, başta barınma olmak üzere sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, farklı yöntemlerle yatırımlar gerçekleştiriyor. TÜRKEN Yurdu Projesi'nin de bunlardan biri olduğunu biliyoruz. Tümü yasal yollarla, kayıt altında, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD yasalarına uygun şekilde, vakıflar tarafından gönderilen bu paraların Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını itibarsızlaştırmak için bir yalana malzeme edilmesini kınıyorum. Bu yalanın bir 'kaçış planı' şeklinde servis edilmesini ise hiçbir masum gerekçeyle, herhangi bir fikir ve ifade özgürlüğü izahıyla veya iyi niyetle, hiçbir şekilde yan yana getiremiyorum. Siyasette bu tip yöntemlere asla başvurulmamalıdır. Siyasi mücadelelerin, siyasetçilerin aileleri üzerinden yapılmasının çirkinliğiyle maalesef bir kez daha karşı karşıya kaldık."

BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki
BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki
BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki
BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

YORUMLAR
500
BBP Genel Başkanı Destici: 'Kardeşi kardeşe düşüremediniz, yine düşüremeyeceksiniz' BBP Genel Başkanı Destici: 'Kardeşi kardeşe düşüremediniz, yine düşüremeyeceksiniz'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki - Son Dakika


Son Dakika
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:53:53. #1.12#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement