BBP Genel Başkanı Destici: "Geert Wilders'ın İslam'a hakaret etmesi ikiyüzlülüğün yeni ve sayısız tezahüründen biri olmuştur" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: " Geert Wilders'ın İslam'a hakaret etmesi ikiyüzlülüğün yeni ve sayısız tezahüründen biri olmuştur"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, " Hollanda'da aşırı sağcı, 'siyasi parti genel başkanı' sıfatı taşıyan bir soytarının, Geert Wilders'ın Ramazan ayında İslam'a ve Müslümanlara hakaret etmesi, bahsettiğimiz ikiyüzlülüğün yeni ve sayısız tezahüründen biri olmuştur. Şiddetle kınıyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, pandeminin etkisinde Ramazan ayına girildiğini belirterek, "Geçen yıl olduğu gibi alıştığımız, geleneklerimize uygun bir Ramazan yaşayamayacağımız anlaşılıyor. Vaka ve ölüm sayılarındaki yükselişin insan hayatları, dolayısıyla kamu güvenliği üzerinde oluşturduğu riskleri dikkate alarak bu yıl da Bilim Kurulu ve hükümetin açıkladığı kurallara harfiyen riayet etmeye mecburuz. Pandeminin ekonomiye etkileri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok insan işlerini, çalışma imkanlarını kaybetmiş durumda. Yine pek çok kişi, doğrudan hastalığın sebep olduğu mağduriyetleri yaşıyorlar. Devlet, elbette hastalıkla ve hastalığın neden olduğu mağduriyetlerle tüm imkanları zorlayarak, imkanlar dahilinde vatandaşlarına destek olmalı. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan gelen talepleri yetkililere iletmeyi bir görev addediyorum. Bize ulaşan vatandaşlarımız kısa çalışma ödeneklerinin en az iki ay daha uzatılmasını, belediyelerce ödenmeyen doğalgaz ve su faturaları sebebiyle ev ve iş yerlerinin doğalgaz ve sularının kesilmemesini, hakeza elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik kesintileri yapmamasını, gerekirse yasal düzenleme ile bunun önüne geçilmesini talep ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Destici, aşının enfeksiyonu ve bulaştırmayı engellemediğini belirterek, "Hastalığa karşı direnci artırıyor ve hastalığın ağır geçirilmesini ve ölümleri önlüyor. Dolayısıyla aşı olan vatandaşlarımızın da önlemlere kendilerinin ve çevrelerinin sağlığı için titizlikle riayet etmeleri gerekiyor. İlk varyant çocukları ve gençleri etkilemiyordu. Maalesef mutasyon, çocuklarımızı ve gençlerimizi de risk gruplarına dahil etti. Bu nedenle artık daha da fazla tedbirli, daha da fazla dikkatli olmak zorundayız" dedi.

Destici, Ukrayna ile Rusya arasında yaşananlara değinerek, " Karadeniz'in bir barış denizi olması; anlaşmazlıkların hukuk ve barış yoluyla çözülmesi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması ve Kırım'daki soydaşlarımızın güvenliğiyle ilgili Türkiye'nin inisiyatif almasıyla ilgili hassasiyetlerimizi tekrar dile getirmek istiyorum. Rusya'nın ülkemize uygulamaya başladığı seyahat yasağının pandemi bahane edilmesine rağmen Ukrayna ile ticaret ve stratejik ortaklığımızdan kaynaklandığının farkındayız. Haklının yanında olmalıyız" dedi.

Hollanda'da Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'ın İslam'a hakaret eden açıklamalarına da tepki gösteren Destici şunları kaydetti:

"Hollanda'da aşırı sağcı, 'siyasi parti genel başkanı' sıfatı taşıyan bir soytarının, Geert Wilders'ın Ramazan ayında İslam'a ve Müslümanlara hakaret etmesi, bahsettiğimiz ikiyüzlülüğün yeni ve sayısız tezahüründen biri olmuştur. Şiddetle kınıyorum ve başta Avrupa Birliği, Hollanda'daki adli kurumlar ve siyasi partiler olmak üzere ilgilileri bu ırkçılık ve ayrımcılığa karşı görevlerini yapmaya davet ediyorum. Bu ve benzeri hakaret ve tahriklerin ayrıca bir terör kışkırtıcılığı olduğunu, her fırsatta insan haklarından bahsedenlerin önce insan olmaları gerektiğini de kendilerine hatırlatıyorum."