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BBP Genel Başkanı Destici: "HDP milleti birbirine düşürmeye çalışıyor" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "HDP milleti birbirine düşürmeye çalışıyor"

05.08.2021 13:56
BBP Genel Başkanı Destici:

Bir dizi ziyaret için Adıyaman'da bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye yüklenerek, HDP'nin ülkede milleti birbirine düşürmeye ve iç kargaşa çıkartmaya çalıştığını söyledi.

Bir dizi ziyaret için Adıyaman'da bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye yüklenerek, HDP'nin ülkede milleti birbirine düşürmeye ve iç kargaşa çıkartmaya çalıştığını söyledi.

BBP Adıyaman İl Başkanlık binası açılışı için Adıyaman'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sümer Meydanı'nda bulunan parti binası önünde İl Başkanı Nihat Komşu, Merkez İlçe Başkanı Ömer Yelboğa, Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Sarı ve parti üyeleri tarafından karşılandı. Parti binasında il yönetimi ve partililerle bir süre sohbet eden Genel Başkan Mustafa Destici, daha sonra basın açıklaması yaptı.

Açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili HDP'nin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Konya'daki olayın iki aile arasında yaşanan bir husumetten dolayı olduğunu ama HDP'nin olayı ırkçılığa çektiğini vurgulayan Genel Başkan Destici, "Türk milletini birbirine düşürmeye çalışanlar en olmaz hadiseleri bile istismar etmeye kalktılar. İşte en son Konya'da yaşanan hadise. İki aile arasındaki husumeti sanki etnik kökeninden dolayı o aile fertleri öldürülmüş yaygarası yaparak milleti kışkırtmaya çalıştılar. Milletimizi ırkçılıkla, faşistlikle, devletimizi, polisimizi, İçişleri Bakanlığımızı bu katliama göz yummakla suçladılar. Bunu en üst ağızdan, yani HDP'nin eş başkanı, ki profesörlük titri var ve çevreye göre de aklı başında güya onların içerisindeki en sağduyulu adamlardan biri diye tarif ediliyor. İşte bunu en sağduyulu dedikleri bile çıktı ne dedi, o aileden 7 kişinin sırf etnik kökenlerinden dolayı öldürüldüğü iftirasını Türk milletine attı. Şimdi bunun da karşılıksız kalmaması lazım, hukukun bunun da gereğini yapması lazımdır. Halbuki Selçuklu'ya başkentlik yapmış Konya'mızın hoşgörü ve Mevlana şehri Konya'mızın pek çok ilçesinde Kürt nüfus yoğun bir şekilde var. Pek çok mahallesi var. Konya'mızın 5'te 1'i neredeyse Kürt kökenli kardeşimizdir. ve hiç böyle bir hadiseye rastlanılmadı. Yani asla etnik bir endişe olmamıştır, böyle bir bakış açısı olmamıştır. Ama bunlar millet arasına nifak sokmaya, fitne sokmaya, milleti bir birine düşürmeye ve bir iç kargaşa çıkartmaya çalışıyorlar. Geçmişte buna güçleri yetmedi. Allah'ın izniyle bugün de yetmeyecek, yarın da yetmeyecek. Adıyaman nasıl huzur kentiyse, Adıyaman neyse Konya da odur, Şırnak da odur, Ağrı da odur. 81 vilayetimizin 81'i de bizimdir ve bu 81 vilayetimizde hangi etnik kökene mensup olursa olsun, hangi mezhebi anlayışa mensup olursa olsun bütün vatandaşlarımız gider yerleşir, iş kurmak isterse iş kurar ve hayatını orada devam ettirmek isterse orada da devam ettirir. Onun için aramızı bozmaya çalışanlara Adıyaman'da fırsat verilmediği gibi Türkiye'nin hiçbir tarafında da fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Halkların Demokratik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'HDP milleti birbirine düşürmeye çalışıyor' - Son Dakika


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