BBP Genel Başkanı Destici:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " Türkiye'nin birinci önceliği Libya'da ateşkesin sağlanması, Libya'nın huzura ermesi, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin görev başında kalmasıdır. Türkiye bunun için de her türlü askeri, lojistik desteği verecek. Bu desteği vermesi de doğrudur." dedi.

Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret ederek, parlamento muhabirleri ile bir araya geldi.

Mustafa Destici, gazetecilerin gününü tebrik ederek, "Basın, Türk demokrasisinin, aynen siyasi partiler gibi, vazgeçilmez unsurlarındandır. Onun için medya, Türk demokrasisinin adeta göz bebeğidir." ifadesini kullandı.

Libya'daki gelişmelere ilişkin bir soru üzerine Destici, Libya'nın Türkiye açısından önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, Türkiye-Libya arasında yapılan anlaşmaları da anımsattı.

BBP olarak Libya tezkeresine de "Evet" dediklerine işaret ederek, tezkere geçer geçmez Türk ordusunun binlerce muharip gücüyle Libya'ya gideceği ve savaşın ortasında olacağı yönünde kamuoyunda manipülatif açıklamaların yer aldığını, konunun iddia edildiği gibi olmadığını tezkere sürecinde de bunu anlattıklarını aktardı.

Destici, "Türkiye'nin birinci önceliği Libya'da ateşkesin sağlanması, Libya'nın huzura ermesi, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin görev başında kalmasıdır. Türkiye bunun için de her türlü askeri, lojistik desteği verecek. Bu desteği vermesi de doğrudur. Hafter'in, arkasına Rusya, İsrail, Mısır, Yunanistan gibi birtakım ülkeleri alarak Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni devirmek için başlattığı saldırılar var. Hafter'in söz dinlemez tavrı ve kendi ülkesinde adeta insanların ölmesi için başlattığı bu iç savaş, inşallah en kısa sürede sona erer. Bunun, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başarısıyla sona ermesini arzu ediyoruz." diye konuştu.