BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı - Son Dakika

BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı

21.11.2020 14:47
BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı, System.String[]

BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında gerçekleştirildi.

BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik "özgürlük talepleri" ve " Türkiye'yi terör örgütlerinin at koşturduğu arena haline getirmek arzusunda olan bazı söylem ve açıklamaların dikkatle takip edildiği" vurgulanarak, "hendek, çukur, gezi" siyasetine özlem duyanların heveslerinin "boş ve ham hayal" olduğu belirtildi.

Bildiride, "Terörle mücadele konusunda son beş yıldır süregelen tavizsiz mücadelenin her daim yanında olacağımızı güçlü bir şekilde tekrar teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Toplantıda, genel başkan yardımcılarının çalışma programlarıyla ilgili sunum yaptıkları ve alanlarıyla ilgili raporları Genel Sekreterliğe sundukları bildirildi.

Teşkilat Başkanlığının izlenecek çalışmalar kapsamında belirlenen iller ve bölgelerle ilgili hazırlık dosyalarını ilgili bölge sorumlularına ilettiği, Siyasi ve Hukuk İşleri ile Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılarına "Hukuk ve Demokrasi Reformu" ile ilgili birer bilgilendirme raporu hazırlamaları hususunda görev verildiği belirtildi.

Bildiride, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan yeni tedbirlere bütün vatandaşlarla birlikte parti teşkilatının da azami hassasiyet göstermesi ve başta sağlık çalışanları olmak üzere salgınla mücadele eden bütün görevlilere yardımcı olunması istendi.

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar şiddetle kınanarak çalışanların özverili çalışmaları için teşekkür edildi.

Bildiride, tedbirlerden etkilenecek lokanta, restoran ve berber esnafının mağdur edilmemesi için yeni bir ekonomik paket açıklanması gerektiği kaydedildi.

Büyük Birlik Partisi, Selahattin Demirtaş, Başkanlık Sistemi, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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