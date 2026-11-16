BBVA, Garanti BBVA ile birlikte Türkiye tekstil sektörünün karbonsuzlaşmasını destekleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BBVA, Garanti BBVA ile birlikte Türkiye tekstil sektörünün karbonsuzlaşmasını destekleyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBVA, Garanti BBVA ile birlikte Türkiye tekstil sektörünün karbonsuzlaşmasını destekleyecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

BBVA, Türkiye’deki iştiraki Garanti BBVA aracılığıyla, sürdürülebilirlik taahhüdü bulunan küresel moda şirketlerinden oluşan The Fashion Pact’in öncülüğünde hayata geçirilen Future Supplier Initiative’e finansman ortağı olarak katılacak. Girişim; moda sektörünün tedarik zincirindeki emisyonların azaltılmasını hızlandırmak üzere geliştirilen iş birliğine dayalı bir modelle, Türkiye’deki tekstil tedarikçilerinin karbonsuzlaşma projeleri için finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

BBVA Grubu, Future Supplier Initiative’in Türkiye’de yaygınlaşmasını Garanti BBVA’nın yerel yetkinlikleriyle destekleyecek. Dünyanın önde gelen tekstil üretim merkezlerinden biri olan Türkiye, aynı zamanda büyük uluslararası moda markaları için stratejik bir tedarik pazarı konumunda. Grubun sürdürülebilir finansman alanındaki uzmanlığı ile Garanti BBVA’nın yerel bilgi birikiminin bir araya gelmesi, tekstil tedarikçilerinin karbonsuzlaşma projelerine yönelik finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yaptığı ve BBVA’nın zirvenin Küresel Bankacılık Ortağı olarak yer aldığı bu yıl, iş birliği ayrı bir önem taşıyor.

Future Supplier Initiative, moda sektörünün en önemli zorluklarından biri olan Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının azaltılmasına odaklanıyor. Moda markalarının doğrudan faaliyetlerinin dışında, özellikle tedarik zincirleri boyunca ortaya çıkan bu dolaylı emisyonların azaltılması, sektörün karbonsuzlaşması açısından kritik önem taşıyor. Girişim, tekstil tedarikçilerinin emisyon azaltımına yönelik yatırımlarını güçleştirebilen finansman engellerini aşmalarına yardımcı olarak bu dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor.

Moda markalarını, finans kuruluşlarını (BBVA ve Garanti BBVA) ve teknik ortakları (Guidehouse) bir araya getiren Future Supplier Initiative, iş birliğine dayalı bir finansman modeli sunuyor. Bu model, tekstil tedarikçilerinin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve emisyon azaltımına yönelik diğer teknolojilere yatırım yaparken daha avantajlı finansman koşullarına erişmesine imkân tanıyor. Türkiye tekstil sektörü açısından girişim, karbonsuzlaşmayı hızlandırırken küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirme fırsatı sunuyor. Finansmana erişimin kolaylaşması, tedarikçilerin daha temiz ve verimli üretim süreçlerine yatırım yapmasını ve uluslararası moda markalarının değişen beklentilerine uyum sağlamasını destekleyecek. İş birliği modeli aynı zamanda moda markalarının ortak tedarik zincirlerindeki emisyonları birlikte ele alabilmelerine imkân tanıyarak dönüşümün daha geniş ölçekte ilerlemesine ve sektörün uzun vadeli rekabet gücünün korunmasına katkıda bulunacak.

BBVA, Garanti BBVA ile birlikte Türkiye tekstil sektörünün karbonsuzlaşmasını destekleyecek

“Tekstil sektörünün karbonsuzlaşması iş birliği gerektiriyor”

BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı bünyesinde tüketim sektörüne yönelik Sürdürülebilirlik ve Düşük Karbon Danışmanlığından sorumlu Direktör Thibaud Escalon, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “ Tekstil sektörünün karbonsuzlaşması, markalar, tedarikçiler ve finans kuruluşları arasında iş birliği gerektiriyor. Future Supplier Initiative, bu zorluğun üstesinden birlikte nasıl gelebileceğimizin iyi bir örneği. Türkiye’de BBVA’nın sürdürülebilir finansman alanındaki uzmanlığını, Garanti BBVA’nın tekstil sektörüne ilişkin bilgi birikimi ve yerel tedarikçilerle kurduğu ilişkilerle birleştirerek ihtiyaç duyulan yatırımların hayata geçirilmesini kolaylaştırmayı ve daha sürdürülebilir bir modele geçişi hızlandırmayı hedefliyoruz.”

“Türkiye tekstil sektörünün rekabet gücü için karbonsuzlaşma yatırımları kritik”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Türkiye, güçlü üretim altyapısı ve uluslararası moda markalarının tedarik zincirlerindeki konumuyla küresel tekstil sektörü için stratejik bir üretim merkezi. Bu konumu uzun vadede koruyabilmemiz, sektörümüzün yalnızca üretim gücüne değil, değişen çevresel standartlara ve küresel markaların sürdürülebilirlik beklentilerine uyum sağlama kapasitesine de bağlı. Moda markalarının tedarik zincirlerinden kaynaklanan emisyonları azaltma hedefleri, Türkiye’deki tekstil üreticileri için karbonsuzlaşmayı küresel rekabet gücünün önemli bir unsuru haline getiriyor. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve emisyon azaltımına yönelik teknolojilere yapılacak yatırımların önündeki finansman engellerini azaltmak bu nedenle kritik önem taşıyor. Garanti BBVA olarak tekstil sektörüne ilişkin bilgi birikimimizi, müşterilerimizin dönüşüm ihtiyaçlarına uygun finansman çözümleriyle birleştiriyoruz. Future Supplier Initiative ile tedarikçilerimizin bu yatırımlar için daha avantajlı finansman koşullarına erişimini kolaylaştırmayı, sürdürülebilir üretime geçişlerini desteklemeyi ve Türkiye tekstil sektörünün uluslararası tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

BBVA ve Garanti BBVA'nın Future Supplier Initiative’e katılımı, yenilikçi finansman çözümleri ve iş birlikleri aracılığıyla düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleme ve tekstil gibi kilit sektörlerde karbonsuzlaşmayı hızlandırma kararlılığını pekiştiriyor.

Garanti Bankası HaberleriSürdürülebilirlikGaranti BankasıTekstilTürkiyeModaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Denemek için ekti, sonuç şaşırttı Gramı 1400 liradan satılıyor Denemek için ekti, sonuç şaşırttı! Gramı 1400 liradan satılıyor
Türkiye’nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Haluk Bilginer “Türkiye sineması“ demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı Haluk Bilginer "Türkiye sineması" demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Pattaya’da Türk turistin atışları kadınları suya düşürdü, sitem gecikmedi Pattaya'da Türk turistin atışları kadınları suya düşürdü, sitem gecikmedi
13:29
Sergen Yalçın’a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı
Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?
13:24
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
11:58
Konya’da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Konya'da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
10:47
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı
Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 13:57:45. #7.13#
SON DAKİKA: BBVA, Garanti BBVA ile birlikte Türkiye tekstil sektörünün karbonsuzlaşmasını destekleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android