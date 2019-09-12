Son Dakika Haberleri: Bebek bakım odası ile anneler daha mutlu
Son Dakika Güncel Haber

Bebek bakım odası ile anneler daha mutlu

1 saat önce

Adapazarı Belediyesi tarafından "Bebek Bakım Odaları" projesi kapsamında ilk olarak Çark Caddesi Şerefiye Camii yanında annelerin kullanımına sunulan Bebek Bakım Odası'nda, son 30 günde 414 anne giriş kartı alırken, 970 giriş yapıldı.

Bebek bakım odası ile anneler daha mutlu, System.String[]

Adapazarı Belediyesi tarafından "Bebek Bakım Odaları" projesi kapsamında ilk olarak Çark Caddesi Şerefiye Camii yanında annelerin kullanımına sunulan Bebek Bakım Odası'nda, son 30 günde 414 anne giriş kartı alırken, 970 giriş yapıldı.


Adapazarı Belediyesi yeni dönem projeleri arasında yer alan ve Şerefiye Camii yanında annelerin kullanımına sunulan Bebek Bakım Odası'na ilgi her geçen gün artıyor. Çocuklu ailelerin Adapazarı merkezinde ihtiyaçlarını daha rahat şekilde gidermelerini sağlayan Bebek Bakım Odası'nda, son 1 ayda 970 giriş çıkış yapıldı.


Annelerimiz çok kıymetli


Tüm kesimlerin taleplerini işleme koyduklarını ve Adapazarı'nın ihtiyaçlarına cevap veren çalışmaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Annelerimiz bizim için çok kıymetli. Ticaretin merkezi Adapazarı'mızda annelerimizin ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma yapmamız mutlaka gerekiyordu. Bebek Bakım Odamızı ve Zabıta Noktamızı güzel bir noktada oluşturduk. Bebek Bakım Odamız ile annelerimiz artık daha mutlu. Giriş kartlarını alıyor ve diledikleri zaman yararlanıyorlar. İlgi çok güzel. Bebek Bakım Odalarımızın sayısını arttırmayı da planlıyoruz. İlgi gösteren tüm annelerimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Adapazarı, Şerefiye, Bebek, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani anne, sakat olabileceğini öğrendiği bebeğini hastanenin 16. katından aşağıya attı
Harry Potter'ın yazarı JK Rowling, nöroloji araştırma merkezine 15 milyon sterlin bağışladı İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini düşürdü, varlık alım programını yeniden başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:35:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bebek bakım odası ile anneler daha mutlu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]