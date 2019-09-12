Bebek bakım odası ile anneler daha mutlu

Adapazarı Belediyesi tarafından "Bebek Bakım Odaları" projesi kapsamında ilk olarak Çark Caddesi Şerefiye Camii yanında annelerin kullanımına sunulan Bebek Bakım Odası'nda, son 30 günde 414 anne giriş kartı alırken, 970 giriş yapıldı.



Adapazarı Belediyesi yeni dönem projeleri arasında yer alan ve Şerefiye Camii yanında annelerin kullanımına sunulan Bebek Bakım Odası'na ilgi her geçen gün artıyor. Çocuklu ailelerin Adapazarı merkezinde ihtiyaçlarını daha rahat şekilde gidermelerini sağlayan Bebek Bakım Odası'nda, son 1 ayda 970 giriş çıkış yapıldı.



Annelerimiz çok kıymetli



Tüm kesimlerin taleplerini işleme koyduklarını ve Adapazarı'nın ihtiyaçlarına cevap veren çalışmaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Annelerimiz bizim için çok kıymetli. Ticaretin merkezi Adapazarı'mızda annelerimizin ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma yapmamız mutlaka gerekiyordu. Bebek Bakım Odamızı ve Zabıta Noktamızı güzel bir noktada oluşturduk. Bebek Bakım Odamız ile annelerimiz artık daha mutlu. Giriş kartlarını alıyor ve diledikleri zaman yararlanıyorlar. İlgi çok güzel. Bebek Bakım Odalarımızın sayısını arttırmayı da planlıyoruz. İlgi gösteren tüm annelerimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA