Becao Kasımpaşa\'ya Kiralandı

SÜPER Lig ekiplerinden Fenerbahçe, profesyonel A takım oyuncularından Rodrigo Becao'nun sezon sonuna kadar Kasımpaşa FK'ya kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan Rodrigo Becao, sezon sonuna kadar Kasımpaşa FK'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.