SÜPER Lig ekiplerinden Fenerbahçe, profesyonel A takım oyuncularından Rodrigo Becao'nun sezon sonuna kadar Kasımpaşa FK'ya kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan Rodrigo Becao, sezon sonuna kadar Kasımpaşa FK'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Becao Kasımpaşa'ya Kiralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?