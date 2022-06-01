Bedri Yaşar: "Çarşamba Şeker Fabrikası Şeker Açığının Üçte Birini Karşılayacak Kapasiteye Sahip" - Son Dakika
Üye Girişi

Bedri Yaşar: "Çarşamba Şeker Fabrikası Şeker Açığının Üçte Birini Karşılayacak Kapasiteye Sahip"

01.06.2022 16:04
Bedri Yaşar: "Çarşamba Şeker Fabrikası Şeker Açığının Üçte Birini Karşılayacak Kapasiteye Sahip"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Çarşamba Şeker Fabrikası’nın çalıştırılmasıyla şeker açığının üçte birinin karşılanabileceğini belirterek, “İktidarın fabrikaya 130 milyon TL ayıramaması iş bilmezliktir” dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın çalıştırılmasıyla şeker açığının üçte birinin karşılanabileceğini belirterek, "İktidarın fabrikaya 130 milyon TL ayıramaması iş bilmezliktir" dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Türkiye'nin en genç ve ham şeker üretme özelliğine sahip fabrikası olan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın hayata geçirilmesiyle 1000 kişiye istihdam sağlanabileceğini belirtti. Bedri Yaşar, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"İKTİDAR ŞEKER İTHALATINA DEVAM EDERSE ÇİFTÇİ PANCARDAN UZAKLAŞIR"

"400 bin ton şeker yaklaşık 3 milyon 300 bin ton pancardan üretilmekte. Bu en az 10 bin çiftçimizin üretim yapamaması demektir. Söz konusu pancar orta ölçekli 6 adet şeker fabrikamızın 1 yıl üretim yapmaması kapalı kalması anlamını taşımakta. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz tarım girdilerinde astronomik artışlara sebep oldu. Pancar çiftçileri artan maliyetlerden dolayı pancar üretiminden vazgeçmeye başlamıştır. 2022 yılında pancar üretiminde en az yüzde 20 düşüş beklenmektedir. Yıllık şeker ihtiyacının 2 milyon 500 bin ton olduğu düşünüldüğünde 500 bin ton şeker açığı oluşacaktır. Şeker ithali bu açığa çözüm olmaktan uzaktır. Aksine şeker ithali devam ettiği takdirde çiftçi pancardan uzaklaşacak ve bu açık her sene katlanarak artacaktır.

"SATILAN ŞEKER FABRİKALARI BEDELİ 400 BİN TON ŞEKER İTHALATI BEDELİNE DENK"

400 bin ton şeker ithalatı için 320 milyon dolar para ödeneceğini belirtti. Kırşehir Şeker Fabrikası 48 milyon dolara, Niğde Bor Şeker Fabrikası 49 milyon dolara, Çorum Şeker Fabrikası 76 milyon dolara, Turhal Şeker Fabrikası 82 milyon dolara, Erzurum ile Erzincan şeker fabrikaları 65 milyon dolara özelleştirildi. Bu özelleştirmeler sonucunda 320 milyon dolar gelir elde edildi. Elde edilen gelirin tamamı 400 bin ton şeker ithalatı için kullanılacak. Satılan şeker fabrikaları ile ithalat maliyetini karşılamak akla ziyandır.

"ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASI BU AÇIĞIN 3'TE BİRİNİ TEK BAŞINA KAPATABİLİRDİ"

Yıllık 170 bin ton şeker üretebilme kapasitesi olan Çarşamba Şeker Fabrikası, çalıştırılması ile şeker açığının 3'te 1'ini tek başına karşılayabilme kapasitesine sahip. İktidarın, Çarşamba Şeker Fabrikası'na 130 Milyon lira ayıramaması iş bilmezliktir. Bindiğin dalı kesersen, düşmeyi göze alacaksın. Sandıkta bunların karşılığını alacaksınız.

"ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASININ AÇILIŞ MALİYETİ HER YIL ARTIYOR"

2020 yılında Çarşamba Şeker Fabrikası'nın açılması için gerekli olan tutarın 25 milyon lirayken; 2021 yılında 60 Milyon lira; 2022 yılında ise 130 milyon TL'ye çıktı. Her açılışı yapılmayan yılda fabrikanın açılış maliyeti artıyor. Fabrika açılmasa bile sabit maliyetlerin ve içeride çalışan personelin maliyetlerinin yükseliyor."

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı Bodrum'da lahmacun fiyatı 20 km içerisinde 15 liradan 400 liraya çıkıyor Bodrum'da lahmacun fiyatı 20 km içerisinde 15 liradan 400 liraya çıkıyor
Kaynak: ANKA

Türk Lirası, Bedri Yaşar, İYİ Parti, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bedri Yaşar: 'Çarşamba Şeker Fabrikası Şeker Açığının Üçte Birini Karşılayacak Kapasiteye Sahip' - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:19:50. #1.11#
SON DAKİKA: Bedri Yaşar: "Çarşamba Şeker Fabrikası Şeker Açığının Üçte Birini Karşılayacak Kapasiteye Sahip" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement