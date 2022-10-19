Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'ne Yabancı Parti Liderlerinin Gönderdiği Tebrik Mesajlarından Seçmeler - Son Dakika
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Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'ne Yabancı Parti Liderlerinin Gönderdiği Tebrik Mesajlarından Seçmeler

19.10.2022 17:44
Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'ne Yabancı Parti Liderlerinin Gönderdiği Tebrik Mesajlarından Seçmeler

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Dünyanın çeşitli ülkelerindeki siyasi parti ve hükümet liderleri, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin açılışı dolayısıyla ÇKP Merkez Komitesi'ne ve Genel Sekreter Xi Jinping'e tebrik mesajları gönderdi.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Dünyanın çeşitli ülkelerindeki siyasi parti ve hükümet liderleri, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin açılışı dolayısıyla ÇKP Merkez Komitesi'ne ve Genel Sekreter Xi Jinping'e tebrik mesajları gönderdi.

Yabancı liderler, tebrik mesajlarında ÇKP'nin dikkate değer başarılarından ve Çin halkının ve dünyanın geri kalanındaki insanların refahının artırılmasına yaptığı önemli katkılardan övgüyle söz etti.

Maldivler İlerici Partisi lideri ve Maldivler eski devlet başkanı olan Abdulla Yameen, halka canı gönülden hizmet etme ilkesine bağlılığını sürdüren ÇKP'nin, Çin halkına refah ve mutluluk getirdiğini söyledi.

Japonya'nın Sosyal Demokrat Parti'sinin başkanı olan Mizuho Fukushima, ÇKP'nin daha fazla kalkınma gerçekleştirmesi ve dünyada yoksulluğun ortadan kaldırılması, küresel barışın korunması ve Dünya'nın korunmasına daha fazla katkı yapması dileğini ifade etti.

20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin düzenlenmesine yönelik içten tebriklerini sunan Kore Demokrat Partisi lideri Lee Jae-myung, kongrenin Kuzeydoğu Asya'da barış ve refaha ve küresel barışa daha büyük katkılar yapması temennisini dile getirdi. Lee, Güney Kore ile Çin arasındaki dostluk ve işbirliğinin zaman içinde güçlenmesini umduğunu ifade etti.

Moğolistan Ulusal Demokratik Partisi Başkanı Bayanjargal Tsogtgerel, bakışlarını yeni döneme çeviren ÇKP'nin Çin'e özgü sosyalizm yolunda bıkıp usanmadan ileri gitme ve dünyadan hayranlık ve övgü toplayan ulusal refahın elde edilmesi çalışmalarında Çin'e liderlik yaptığını vurguladı.

Türkmenistan Demokratik Partisi Başkanı Ata Serdarov, ÇKP'nin liderliği altında dost Çin'in, Çin'e özgü sosyalizm yolunda ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkanı Gennady Zyuganov, 100 yıldan fazla bir süredir ÇKP'nin, şerefli bir mücadele ve zafer serüveninden geçerek Çin ekonomisini dünyanın ön sıralarına çıkardığını belirtti.

20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin yapılmasının büyük önem taşıdığını hatırlatan Avrupa Sol Partisi Başkanı Heinz Bierbaum, partisinin ÇKP'yle ilişkilerini güçlendirmeyi çok istediğini söyledi.

Suriye Arap Sosyalist Baas Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Hilal Hilal, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin, Çin halkının büyük davasının yeni bir aşamaya girdiği bir dönemde toplandığını vurguladı.

Hilal, ÇKP'nin liderliğiyle Çin halkının, siyaset, ekonomi ve kültür gibi alanlarda büyük ilerleme kaydettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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