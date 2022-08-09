Çinli Otomobil Üreticisi Saıc-Gm-Wuling Endonezya'da Elektrikli Otomobil Üretimine Başladı - Son Dakika
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Çinli Otomobil Üreticisi Saıc-Gm-Wuling Endonezya'da Elektrikli Otomobil Üretimine Başladı

09.08.2022 15:05
Çinli Otomobil Üreticisi Saıc-Gm-Wuling Endonezya'da Elektrikli Otomobil Üretimine Başladı

BEKASİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi SAIC-GM-Wuling (SGMW) Pazartesi günü yerel birimi SGMW Motor Endonezya (Wuling) aracılığıyla Endonezya'da Wuling Air EV adındaki elektrikli otomobilin üretimine başladı.

BEKASİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi SAIC-GM-Wuling (SGMW) Pazartesi günü yerel birimi SGMW Motor Endonezya (Wuling) aracılığıyla Endonezya'da Wuling Air EV adındaki elektrikli otomobilin üretimine başladı. Batı Cava eyaletinin Bekasi kentinde bulunan Wuling'in üretim tesisinde düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Wuling Başkanı Shi Guoyong, "Air EV, SGMW'nin dünya için ürettiği bataryalı elektrikli araçlarının en yeni versiyonu ve Endonezya, ilk durak oldu" diye konuştu. Şirketin marka ve pazarlama direktörü Dian Asmahani'ye göre Wuling Air EV'nin fabrikadaki üretim kapasitesinin, hem yurtiçi piyasa hem de ihracat için yılda 10.000 adede ulaşması hedefleniyor. Elektrikli otomobilin tam fiyatları kısa süre içinde açıklanacak.

Törene katılan Endonezya Ekonomik İşler Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, Endonezya hükümetinin, Wuling'in performansını takdir ettiğini söyledi. Wuling'in Air EV'yi en son teknolojilerle Endonezya'ya getirdiğini belirten bakan, bunun Endonezya hükümetinin enerji tasarrufu, emisyon azaltımı ve çevrenin korunması stratejisini desteklediğini ifade etti. Bakan, "Air EV'nin lansmanı, tüm Endonezya otomotiv sektörü zincirinde ürün araştırma ve geliştirme ve imalattan pazarlamaya kadar birçok alanda büyük değişiklikler getiriyor ve aynı zamanda Endonezya'da elektrikli araç sektörünün hızla gelişmesini sağlayacak" diye konuştu. Bakan, Wuling Air EV'nin, önümüzdeki Kasım ayında Bali'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde resmi araçlardan biri olarak kullanılacağını duyurdu. SGMW, 2015 yılında Bekasi'de Endonezya ve Güneydoğu Asya pazarları için otomotiv üretim üssü olarak 60 hektarlık bir otomotiv sanayi parkı inşa etmek üzere 1 milyar ABD doları yatırım yaptı. Verilere göre Haziran 2022 itibarıyla Endonezya'da 140 yerel bayisi olan Wuling, ülkede altı tür araç üretip sattı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Otomobil Üreticisi Saıc-Gm-Wuling Endonezya'da Elektrikli Otomobil Üretimine Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Otomobil Üreticisi Saıc-Gm-Wuling Endonezya'da Elektrikli Otomobil Üretimine Başladı - Son Dakika
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