Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı! - Son Dakika
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Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!

18.05.2022 17:47
Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!

Meteoroloji'den Marmara bölgesi için 'sarı' kodlu uyarı verdi. AKOM ise vatandaşları bu akşamdan itibaren etkisini gösterecek olan kuvvetli yağış için uyardı. İstanbul'da beklenen sağanak yağmurun başlamasına dakikalar kala trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi.

Meteoroloji'den gelen son hava tahminlerine göre İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışın etkili olacağı Marmara Bölgesi'e 'sarı' kod ile uyarıda bulundu.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yağışın 18 Mayıs çarşamba günü başlayacağını ve perşembe günü etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Ayrıca sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışa dakikalar kala İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Acil Durum Koordinasyon Merkezi de kentte beklenen yağışlarla ilgili bir uyarıda bulundu. AKOM verilerine göre, öğleden sonra sıcaklıkların bahar değerlerinden gerilemesi ve il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

Kuvvetli yağışa dakikalar kala İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

TRAFİK YOĞUNLUĞU İSTANBUL'DA YÜZDE 85'E ULAŞTI

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar sonrası İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik adeta durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 17.30 sıralarında yoğunluk yüzde 85 seviyelerine ulaştı. Öte yandan yoğunluk seviyesinin Avrupa'da yüzde 89, Anadolu'da ise 78 olduğu görüldü.

Kuvvetli yağışa dakikalar kala İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

"HAFTA SONU SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK"

Meteoroloji'nin 7 günlük hava tahmininde ise "Hava sıcaklıklarının çarşamba günü yağışla birlikte batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, mevsim normalleri altına düşeceği, hafta sonunda tekrar artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

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Meteoroloji'den yağış uyarısı! Marmara'da sıcaklık sert düşüyor, yağış geliyor Meteoroloji'den yağış uyarısı! Marmara'da sıcaklık sert düşüyor, yağış geliyor Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı

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SON DAKİKA: Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı! - Son Dakika
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