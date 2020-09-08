Belarus'tan ayrılan muhalifler Başımıza çuval geçirildi, tehdit edildik - Son Dakika

Belarus'tan ayrılan muhalifler Başımıza çuval geçirildi, tehdit edildik

Sonat KEREM KİEV, (DHA) ? Belarus'ta muhaliflerin oluşturduğu Koordinasyon Konseyi'nin üyeleri Anton Rodnenkov ve İvan Kravtsov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenledikleri basın toplantısında, ülkelerini terk etmeleri için Belarus güvenlik güçlerinden baskı gördüklerini ileri sürdü.

Belarus'ta muhaliflerin oluşturduğu Koordinasyon Konseyi'nin üyeleri Anton Rodnenkov ve İvan Kravtsov, bugün ülkelerini terk ederek Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Muhalefet liderlerinden Mariya Kolesnikova ise Belarus-Ukrayna sınırında Belarus güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

'HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMADAN SAATLERCE BEKLETTİLER

Ukrinform ajansında basın toplantısı düzenleyen Rodnenkov ve Kravtsov, Minsk'te kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmalarının ardından farklı karakollara ve Mali Soruşturma Dairesi'ne götürüldüklerini, başlarına çuval geçirildiğini ve hiçbir açıklama yapılmadan saatlerce bekletildiklerini söyledi. Eski işiyle ilgili yasa dışı faaliyetleri olduğunun iddia edildiğini belirten Kravtsov, 'Bana sundukları seçeneği kabul etmediğim takdirde, 'yetki aşımı' suçlamasına maruz kalacağımı söylediler? dedi. Rodnenkov, Kravtsov'a yöneltilen suçlamayla ilgili kendisinin de 1,5 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği yönünde tehdit edildiğini belirtti.

Saat 23.00 sularında Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) binasına götürüldüklerini aktaran Kravtsov, 'Mariya Kolesnikova'nın (muhalefet lideri) da o sırada orada olduğunu tahmin ediyorum. Daha sonra Ukrayna sınırına doğru götürüldük' dedi. Yüzlerinde maske olan kişilerin kendilerini tehdit ettiğini belirten Rodnenkov, 'Otobüsle sınıra gideceğimiz, daha sonra İvan'ın otomobiline bineceğimiz ve orada bize Kolesnikova'nın da katılacağı söylendi' diye konuştu.

'BELARUS'TA KALMAK İÇİN PASAPORTUNU YIRTTI'

Araca binmelerinin ardından güvenlik güçlerinin kendilerine pasaportlarını verdiğini belirten Kravtsov, 'Kolesnikova'yı zorla arka koltuğa ittiler. O ise hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyerek bağırdı. Pasaportunu yırttı ve pencereye attı. Daha sonra arka pencereyi açtı ve dışarı çıktı, Belarus sınırına doğru yürüdü' dedi. Kravtsov daha sonra etraflarının bir grup erkek tarafından sarıldığını, bunun üzerine hızla otomobille oradan uzaklaştıklarını, bir minibüsün kendilerini takip ettiğini aktardı.

LUKAŞENKO KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Belarus'ta muhalefet liderlerinden Mariya Kolesnikova'nın, başkent Minsk'in merkezinde dün kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti. Kolesnikova'nın bugün Ukrayna sınırında gözaltına alındığı açıklandı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kolesnikova'nın Ukrayna'da yaşayan kız kardeşinin yanına gitmek istediğini, kaçmak isterken yakalandığını öne sürdü.

MİNSK'TEKİ PROTESTOLARDA YENİ GÖZALTILAR

Öte yandan Kolesnikova'nın gözaltına alınmasının ardından Minsk'te protesto gösterileri düzenlendiği, bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi. Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Lukaşenko'nun büyük farkla kazandığının açıklanmasının ardından 'seçimlere hile karıştığı' iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.