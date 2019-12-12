Belediye başkan vekiline suikast planına 6 gözaltı daha - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde belediye başkan vekiline suikast planıyla ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde HDP'li belediyeye vekil olarak atanan Kaymakam Kenan Aktaş'a yönelik PKK/ YPG terör örgütü tarafından planlanan suikaste ilişkin çalışma yürüten Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Son gözaltılar ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Mazlum Muhammed Ali isimli Suriye uyruklu teröristin Türkiye'ye geçiş yaptığı, önümüzdeki günlerde Suruç ilçesi başta olmak üzere Türkiye'de sansasyonel eylem gerçekleştirme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin başarılı çalışması sonucu, Mazlum Muhammed Ali isimli teröristin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaldığı yer tespit edildi. Teröristin kaldığı yere düzenlenen operasyonda teröristle birlikte yardım ve yataklık yapan 3 kişi kıskıvrak yakalandı.

Teröristin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen sorgusunda, Türkiye'ye giriş yaptığı, yakalanmasaydı önümüzdeki günlerde Suruç Belediye Başkan vekiline suikast eylemi gerçekleştireceği, kendisini eylem yapmak amacıyla Şaban kod adlı teröristin görevlendirdiği, sınırdan geçişini ve Suruç'ta kaldığı evin bu terörist tarafından ayarlandığı, eylem için 2 bin 100 dolar para verdiği, eylemi gerçekleştirmesi durumunda ise örgütten 10 bin dolar alacağını söylediği öğrenildi.

Teröristin kaldığı yerde ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Şinasi İnan/İHA)