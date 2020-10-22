Belediye Başkanı Arı, "İhracat yapan belediye olacağız" - Son Dakika

Belediye Başkanı Arı, "İhracat yapan belediye olacağız"

22.10.2020 09:36
Belediye Başkanı Arı,

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş çatısı altında kuruluş çalışmaları devam eden ve otellerde kullanılan günlük tüketim malzemelerinin üretiminin gerçekleştirileceği Buklet Fabrikası ile Nevşehir Belediyesi'nin artık ihracat yapan bir belediye...

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş çatısı altında kuruluş çalışmaları devam eden ve otellerde kullanılan günlük tüketim malzemelerinin üretiminin gerçekleştirileceği Buklet Fabrikası ile Nevşehir Belediyesi'nin artık ihracat yapan bir belediye olacağını söyledi. Arı, ayrıca ilk etapta 15 kişinin istihdam edildiği fabrikada istihdam sayısının sürekli arttırılarak şehir ekonomisine de ciddi bir katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz yıl göreve gelmesi ile birlikte şehir ekonomisine ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Nevşehir Belediyesi bünyesinde Turizm ve Spor A.Ş'nin kurulduğunu ve bu şirketin 2019 yılındaki seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurulmasına müsaade ettiği tek belediye şirketi olduğunu hatırlattı.

Bu şirket bünyesinde otellerde tüketilen terlik, şampuan, sabun, havlu gibi tek kullanımlık tüketim malzemelerinin üretilmesi için bir Buklet Fabrikası kurmak amacıyla hazırladıkları İstihdamda Sosyal Sorumluluk Adımı (NİSSA) projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) tarafından desteklendiğini kaydeden Arı, böylelikle geçtiğimiz aylarda fabrikanın kuruluş çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Arı, Kapalı Pazar Yeri altındaki 3 bin metre karelik bir alanda faaliyet gösterecek olan fabrikada "Nissa" markası ile şampuan, terlik, havlu, dezenfektan, maske, duş jeli ve sabun gibi otellerde kullanılan günlük tüketim ürünlerinin yanı sıra maske ve dezenfektan üretiminin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kısa sürede dezenfektan üretimine başlayan fabrikada ilk etapta 12 dikiş işçisi kadının ve 3 makine teknikeri/teknisyeninin istihdam edileceğini ve üretim kapasitesini arttırmaları ile birlikte istihdam edilen kişi sayısının da sürekli olarak artacağını ifade eden Arı, fabrikanın kısa sürede Nevşehir Belediyesi hem de şehir ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını vurguladı.

'Nissa' markası ile birlikte Nevşehir Belediyesi'nin ihracat yapan bir belediye olacağını anlatan Arı;

"Bizim bölgemizde yaklaşık 30 bin yatak kapasitesi var. Bu otellerde kalan misafirlerin günü birlik kullandıkları duş jeli, şampuan, terlik gibi ürünler var ve bu ürünlerin yaklaşık 110 milyon lira pazar payı var. Bölgemizdeki otellerin tamamı bu pazarı Ankara, İstanbul ve Antalya'dan karşılıyor. Biz bu açığı gördük ve buna uygun bir yatırım yaptık. Buklet Fabrikamızı kurarak burada günü birlik tüketim malzemelerinin üretimini gerçekleştirmeyi ve bu ürünleri hem yurt içine hem de yurt dışına satmayı hedefledik." dedi.

Fabrikanın şehrin kaderini değiştirecek projelerden biri olacağını belirten Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kasım ayında Türkiye'de ve dünyada olmayan bir şeyi gerçekleştireceğiz. İhracat yapan belediye olacağız. Türkiye'deki birçok belediyenin iştirakleri var. Tesis işletiyor para kazanıyor ama ihracat yapan belediye yok. Kasım ayında ihracat yapan belediye unvanını alıyoruz. Ne kadar fazla üretim yaparsak, ne kadar ihracat yaparsak o kadar fazla istihdam sağlayacağız.

Sürekli bize serzenişler oluyor; niye iş bulmuyorsun? Niye iş vermiyorsun? diye. Belediyenin görevi iş alanı açmak değil kolaylaştırmak ama ona rağmen bu şehrin insanları belediyeden böyle bir beklenti içerisinde. Biz de istihdama katkı sağlamak istiyoruz. Zaten Kale projemiz tamamen hayata geçtiğinde bu şehirde istihdam diye bir problem olmayacak ama yine de biz istihdam sağlayacak işler yapıyoruz. İşte bunun için üretmeye başladık. 'Nissa' markası ile sprey ve jel el dezenfektanlarını üretmeye başladık ve satıyoruz da üstelik. Daha şimdiden 20 bin adet yurt dışından siparişte aldık. Pandemi sonrasında turizmin hareketlenmesi ile birlikte tam kapasite üretime geçeceğiz. Fabrikamız için de bir açılış töreni yapacağız. - NEVŞEHİR

Belediye Başkanı Arı, İhracat yapan belediye olacağız

Rasim Arı, Nevşehir, İhracat, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Arı, 'İhracat yapan belediye olacağız' - Son Dakika


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