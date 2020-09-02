Belediye Başkanı Başdeğirmen'den merhum Prof .Dr. Hasan Gürbüz'e vefa - Son Dakika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, SDÜ kurucu rektörü merhum Prof.Dr. Hasan Gürbüz'ün önceki dönem yapılan yeraltı otoparkı çalışması sırasında parktan kaldırılan ismini yeniden aynı parka verdi. Isparta Belediyesi önündeki parka Merhum Belediye Başkanı Hasan Balaban tarafından verilen Prof. Dr. Hasan Gürbüz ismi önceki dönem belediye yönetiminin yeraltı otoparkı inşaatı sırasında kaldırılmıştı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla parka yeniden Süleyman Demirel Üniversitesinin kurucu Rektörü Prof.Dr. Hasan Gürbüz ismi verildi. Gürbüz'ün resminin olduğu, hayatının yazıldığı tabela park girişine asıldı. Prof. Dr. Hasan Gürbüz'ün öz geçmişiyle alakalı olarak tabelada "Aslen Sütçülerli olan Prof. Dr. Hasan Gürbüz, 1992'de Süleyman Demirel Üniversitesine kurucu rektör olarak atandı. Süleyman Demirel Üniversitesi; kuruluş kanununda yer alan 12 fakülte, 4 enstitü ve 4 yüksekokuluyla yeni kurulan üniversiteler arasında en büyük kapasiteye sahip bir kurum olarak doğmuştur. Kurucu Rektör Prof. Dr. Hasan Gürbüz döneminde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğiyle SDÜ kısa zamanda 20 fakülteye ulaşıp kampüste yapılaşma hamlesi başlatılır. Prof. Dr. Hasan Gürbüz iki yıllık kurucu rektörlük döneminin sonunda 4 yıl süreyle rektörlüğe ikince kez atanır. Ancak 1 Mart 1996'da geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybeder ve aramızdan ayrılır" bilgilerine yer verildi.

"Bizler vefaya önem gösteren bir belediyeyiz"

Konuyla ilgili olarak Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, açıklamalarda bulundu. Merhum Kurucu Rektör Hasan Gürbüz'ün ismini Isparta'ya hiçbir zaman unutturmayacaklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Prof. Dr. Hasan Gürbüz, bugün gurur duyduğumuz üniversitemizin kurucu rektörüdür. SDÜ bugün Türkiye'de sayılı üniversiteler arasında ise o günkü kuruculuğunu attığı sağlam temeller sayesindedir. Belediyemiz önündeki park, Hasan Gürbüz Parkı olarak bilinir. Geçmişte bu parka Prof. Dr. Hasan Gürbüz ismi verilmiştir. Ancak orada yapılan bir inşaat çalışması sonrasında Prof. Dr. Hasan Gürbüz ismi kaldırılmıştır. Bizler vefaya önem gösteren bir belediye yönetimiyiz. SDÜ'müzün kurucu Rektörü Gürbüz'ü yeniden o parka ismini verdik. Amacımız: SDÜ'yü okumaya gelenler, Isparta halkımızın üniversiteye hizmeti olanları unutmamaktır. Hasan Gürbüz ismini Isparta'ya hiçbir zaman unutturmayacağız" dedi. - ISPARTA