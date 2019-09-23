Seçmenin yüzde 51.8'i İBB Başkanı İmamoğlu'ndan memnun değil

Public Status Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından her ay düzenli olarak yapılan sosyal, siyasi, ekonomik, ve toplumsal araştırmalar serisi yayımlandı.

Araştırmaya göre, seçmenin %46,2'lık kesimi belediye başkanlarından memnun iken %46,8'lık kesim ise belediye başkanlarından memnun görünmüyor. %7'lik kesimin ise memnuniyet bakımından herhangi bir düşüncesi bulunmuyor.

HALK, İMAMOĞLU'NDAN MEMNUN DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan memnuniyetsizlik oranı %51, 8. İmamoğlu'nun seçimlerde aldığı oy oranı göz önünde bulundurulduğunda seçmen nezdinde duyulan memnuniyetsizliğin artış gösterdiği söyleniyor. Yüzde 47'lik bir kesim ise İmamoğlu'ndan memnun olduğunu dile getiriyor. Yüzde 1.2 ise henüz bir fikrinin olmadığını dile getirdi.

MANSUR YAVAŞ DA MEMNUNİYETSİZLİK ORANI YÜZDE 54.9

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memnuniyetsizlik oranı %54, 9 düzeyinde. Yavaş'ın seçimlerde aldığı oy oranı göz önünde bulundurulduğunda seçmen nezdinde duyulan memnuniyetsizliğin özellikle İstanbul'a göre daha da yüksek bir şekilde artış gösterdiği söyleniyor.

TUNÇ SOYER'DEN DUYULAN MEMNUNİYET YÜZDE 59.6

İzmir'de ise Tunç Soyer'den duyulan memnuniyet oranı %59,6. İzmir, Belediye Başkanından halkın çoğunluğunun memnuniyet duyduğu tek yer. Ayrıca Soyer'in seçimlerde aldığı oy oranı göz önünde bulundurulduğunda seçmen nezdinde duyulan memnuniyet oranının çok az bir düzeyde artış gösterdiği söylenebilir.



